“Bağımlılıkla Mücadele ve Medya ele alınacak

Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu tarafından “Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin Rolü Çalıştayı” düzenliyor. Devletin ilgili tüm birimleri, sivil toplum kuruluşları ve Türkiye’den gelecek uzmanların katılımıyla yapılacak çalıştay, 10 ve 11 Temmuz’da Girne Vuni Palace’de gerçekleştirilecek.

ÇALIŞTAY BEŞ BAŞLIKTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

“Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin Rolü Çalıştayı”; bağımlılıkla mücadelede medyanın rolü, bağımlılıkla mücadelede medya örgütlerinin etik sorumlulukları, bağımlılıkla mücadelede medyanın etkisi, sorumlulukları, mevcut yasal durum ve öneriler; sosyolojik bakış açısıyla bağımlılıkla ilgili medya yayınlarının birey, aile ve toplum üzerine etkileri ve çözüm önerileri; bağımlılıkla mücadelede medyaya yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları olmak üzere 5 ana başlıkta gerçekleştirilecek.

Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, devletin ilgili bakanlıkları, Türkiye’den alanında uzman bilim adamları, medya örgütleri, üniversite temsilcileri ve ilgili kurum temsilcileri ve uzmanların katılımı ile konunun tüm boyutlarının ele alınacağı “Medya ve Bağımlılık Çalıştayı”nda aşağıdaki kazanımların elde edilmesi hedefleniyor:

“Ülkemizde, madde bağımlılığı ile ilişkili suçlara itilen veya bir şekilde suça bulaşan çocuk ve gençlerimizin sayısında son yıllarda ciddi bir artış söz konusu olduğu gerçeğinden hareketle, uyuşturucu suçları ve madde bağımlılığıyla etkin mücadelede medyanın mevcut durumu ile ilgili tespit ve önerilerin ortaya konulması;

Çocuk ve genç yaşta uyuşturucu suçuna itilen veya madde bağımlılığı sorunu yaşayan bireylerle ilgili haberlerde, onları damgalamaktan, dışlamaktan, suçlayarak ötekileştirmekten ve toplum dışına itmekten kaçınılması;

Medya örgütleri, kurumları ve mensuplarının suçları önleyici çabalara destek verme, suça itilen çocukları ve gençleri anlamaya çalışma ve onların tedavi edilerek topluma kazandırılmalarına yardımcı olma;

Haberlerde, madde bağımlılığı nedeniyle yasal kovuşturmaya tabi tutulan çocuk, genç ve yetişkin bireylerin açık isimlerinin, fotoğraflarının ve adres bilgilerinin belirtilmesi nedeniyle o kişiler yanında ailelerine de yaşadığı büyük travmalar ve bu kişilerin yeniden topluma kazandırılma süreçlerinde yaşadıkları zorluklara birlikte çözüm üretme;

Evrensel gazetecilik meslek ilkeleri, zanlı ya da mağdur konumundaki çocukların, genç ve yetişkin bireylerin korunmasını öngörmektedir. Bu çerçevede uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilişkili haberlerde KKTC Anayasası’nın 18’inci maddesinde de açıkça belirtildiği gibi, “Bir suçtan sanık herkes, suçluluğu yasaya uygun olarak ispat edilinceye kadar suçsuz sayılır” ilkesinin gerçek anlamda uygulanması;

Çocuk yaştaki bireylerin “kabahatli” ya da “suçlu” olarak tanımlanması nedeniyle bu kişilerin rehabilite edilerek topluma kazandırılmasında yaşanılan güçlüklere çözümler üretilmesi;

Toplumsal bilinç ve farkındalık düzeyinin artırılmasında medyanın rolünün daha üst düzeye çıkarılması, insan hakları açısından mevcut yasal altyapının gözden geçirilmesi ve daha çağdaş bir hale getirilmesi;

Çalıştayda bağımlılıklar ile mücadele konusunda bir iletişim stratejisi ve bu strateji çerçevesinde Bağımlılıklarla Mücadele İletişim Komitesi oluşturulması hedeflenmektedir.”

MEDYA VE BAĞIMLILIK ÇALIŞTAYI KONU BAŞLIKLARI

1. Bağımlılıkla mücadelede medya’nın rolü

2. Bağımlılıkla mücadelede medya örgütlerinin etik sorumlulukları

3. Bağımlılıkla mücadelede medya’nın etkisi, sorumlulukları, mevcut yasal durum ve öneriler

4. Sosyolojik bakış açısıyla bağımlılıkla ilgili medya yayınlarının birey, aile ve toplum üzerine etkileri ve çözüm önerileri

5. Bağımlılıkla mücadelede medyaya yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları

MEDYA VE BAĞIMLILIK ÇALIŞTAYI PROGRAMI

10 TEMMUZ ÇARŞAMBA 2019

09.00-10.00 – Kayıt

10.00-10.45 – Açılış ve Protokol Konuşmaları

11.45- Çalıştay Sunumu

11.00 – Çalıştay Açılış Paneli

13.00 – Ara

14.30-16.00 – Çalıştay Birinci Oturum

16.00-16.15 – Ara

16.15-17.30 – Çalıştay İkinci Oturum

17.45-İlk Gün Kapanış



11 TEMMUZ PERŞEMBE 2019

09.30-11.30 – Çalıştay İkinci Oturum

11.30-11.45 – Ara

11.45-13.00 – Çalıştay İkinci Oturum

13.00-14.00 – Öğle Arası

14.00-16.00 – Çalıştay Üçüncü Oturum

16.00-17.00 – Çalıştay Bildirgesinin

Sunumu ve Kapanış