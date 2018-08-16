“Minare için kılıf!”

Özker Özgür’ün makalesinin başlığıdır.

Sene 1983.

Henüz “KKTC” ilan edilmemiş.

Dünyaya mal satabiliyoruz.

Maç yapabiliyoruz, herkesle.

Denizin ötesinde “darbe artığı” bir yönetim var; adanın kuzeyinde “darbe gibi” bir karar:

“Kıbrıs Lirası resmi para birimi olmaktan çıkarıldı. Türk Lirası resmi para oldu.”

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Kıbrıs Türk Federe Devleti, aslında, 8 Haziran 1976’da bankalara TL ile işlem yetkisi veriyor.

1974’te Kıbrıslı Türklerin bankalardaki mevduatı 21 milyon Kıbrıs Lirası.

‘TL’ yetkisi verilince, 1 milyon 750 bin KL mevduat bulunuyor.

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“Bankalara TL ödeme yetkisi verildi ama dilediklerine de KL ödeme yaptılar. Küçük esnafın yıllarca biriktirdiği Kıbrıs Liraları bir çırpıda büyük açıkgözlerin kasalarına aktı” diyor Özker Özgür, 3 Mayıs tarihli makalesinde...

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O dönem Meclis’te yasa 13’e karşı 20 oyla kabul ediliyor.

“Sağ”ın Kıbrıs’ı bölen siyaseti yine başarıyor (!)

Milliyetçiliğin körelttiği gözler üstelik “federal çözüm” bir “Türk tezi”yken bunu yapıyor!

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Kıbrıs Lirası’nın tedavülden kaldırıldığı Meclis’te, ortaya konan gerekçeyi merak ettiniz mi?

“Kıbrıs Lirası üzerinde denetimimiz yoktur. Türk Lirası üzerinde olacak.”

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1 Kıbrıs Lirası 36 Türk Lirası’na sabitlendi.

Piyasa değerli 200 TL!

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KL kalktı. Bir süre sonra “görüşmeler durdu” dendi.

Ve sonra bir ‘ilan’ geldi: “KKTC”

O günlerde Özker Hoca makalesine şu başlığı attı:

“Bağımlılık için bağımsızlık olmaz.”