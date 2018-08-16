Bağımlılık için...
“Minare için kılıf!”
Özker Özgür’ün makalesinin başlığıdır.
Sene 1983.
Henüz “KKTC” ilan edilmemiş.
Dünyaya mal satabiliyoruz.
Maç yapabiliyoruz, herkesle.
Denizin ötesinde “darbe artığı” bir yönetim var; adanın kuzeyinde “darbe gibi” bir karar:
“Kıbrıs Lirası resmi para birimi olmaktan çıkarıldı. Türk Lirası resmi para oldu.”
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Kıbrıs Türk Federe Devleti, aslında, 8 Haziran 1976’da bankalara TL ile işlem yetkisi veriyor.
1974’te Kıbrıslı Türklerin bankalardaki mevduatı 21 milyon Kıbrıs Lirası.
‘TL’ yetkisi verilince, 1 milyon 750 bin KL mevduat bulunuyor.
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“Bankalara TL ödeme yetkisi verildi ama dilediklerine de KL ödeme yaptılar. Küçük esnafın yıllarca biriktirdiği Kıbrıs Liraları bir çırpıda büyük açıkgözlerin kasalarına aktı” diyor Özker Özgür, 3 Mayıs tarihli makalesinde...
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O dönem Meclis’te yasa 13’e karşı 20 oyla kabul ediliyor.
“Sağ”ın Kıbrıs’ı bölen siyaseti yine başarıyor (!)
Milliyetçiliğin körelttiği gözler üstelik “federal çözüm” bir “Türk tezi”yken bunu yapıyor!
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Kıbrıs Lirası’nın tedavülden kaldırıldığı Meclis’te, ortaya konan gerekçeyi merak ettiniz mi?
“Kıbrıs Lirası üzerinde denetimimiz yoktur. Türk Lirası üzerinde olacak.”
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1 Kıbrıs Lirası 36 Türk Lirası’na sabitlendi.
Piyasa değerli 200 TL!
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KL kalktı. Bir süre sonra “görüşmeler durdu” dendi.
Ve sonra bir ‘ilan’ geldi: “KKTC”
O günlerde Özker Hoca makalesine şu başlığı attı:
“Bağımlılık için bağımsızlık olmaz.”