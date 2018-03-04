Bağcıl Maraş’ı eli boş gönderdi: 4-2

STAT: Bostancı Ayanni Stadı

HAKEMLER: Serdar Bilgimer, Emine Yarkın, Yusuf Bakar

B. BAĞCIL: Ahmet Vatansever, Ahmet Zaifoğlu, Issac, Fırtına, Amstrong (Dk.75 Cemre), Ferda, Cevdet, Berkem, Murat Gertik (Dk.80 Doğukan), Andreas, Hüseyin Sarro (Dk.60 Mustafa Salman)

MARAŞ: Volkan, Gökhan, Mustafa Köleli, Yavmi, Ramazan, Sedat, Hamit (Dk.60 Faruk), Gökhan (Dk.50 Hasan Şemmedi), Çağlar (Dk.70 Emre), Orhan, Eren

GOLLER: Dk.18 Amstrong, Dk.36 Hüseyin, Dk.46 Murat Gertik, Dk. 56 Berkem (B.Bağcıl) - Dk.33 Sedat, Dk.72 Faruk (Maraş)

KIRMIZI KART: Dk.60 Ferda (B.Bağcıl) - DK. 79 Gökhan Demir (Maraş)

K-Pet Birinci Lig 21. hafta mücadelesinde Bostancı Bağcıl konuk ettiği Maraş’ı 4-2 yenerek haftayı galibiyet ile tamamladı. Bağcıl’a galibiyeti getiren golleri Armstrong Chidi, Hüseyin Sarro, Murat Gertik ve Berkem Korbay kaydetti. Maraş’ın golleri Sedat ve Faruk’tan geldi. Her iki takım da karşılaşmayı 10’ar kişi tamamladı. Bağcıl’da Ferda, Maraş’ta da Gökhan Demir gördükleri kırmızı kartlarla takımlarını yalnız bıraktı. Bu galibiyetle Bağcıl 28 puana yükselirken, Maraş 35 puanda kaldı.

Fotoğraf: Hüseyin Özbarışcı