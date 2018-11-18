Bağcıl geriden geldi: 1-2

K-Pet Birinci Lig’in 9. haftasında Bostancı Bağcıl geriye düştüğü karşılamada konuk olduğu Mormenekşe’yi mağlup etti. Bostancı Bağcıl’ın golleribi Zekai kaydederken, Mormenekşe’nin tek sayısı Ali İmam’dan geldi. Mormenekşe gelecek hafta Doğancı’ya konuk olurken, Bostancı Bağcıl sahasında Hamitköy’ü konuk edecek.

YER: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

HAKEMLER: Hakan Ünal, İsmail Egeli, Necmi Bulut

MORMENEKŞE: Hamit, Fevzi (Dk.20 Mehmet), Asilkan, Fetin, Rıdvan, Emre, Can, Sabri (Dk.65 Burak), Emre Kuvvetlişahin, Ali İmam, Şevki

BOSTANCI BAĞCIL: Ahmet Vatansever, Isaac, Prience (Dk.60 Fırtına), Amstrong, Cenker, Kemal Solkanat, Doğukan (Dk.60 Özner), Mehmet Şimşek, Ahmet Zaifoğlu, Zekai, Justice

GOLLER: Dk.6 Ali İmam(P) (Mormenekşe),Dk.83 ve Dk.90 Zekai (Bostancı Bağcıl)