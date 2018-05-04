Bagajda geçmeye çalıştı

Kermiya geçiş noktasından Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapmak isteyen M.E’nin (E-25) kullandığı araçta polis tarafından yapılan aramada M.M.J.Y’nin (E-20) aracın bagaj kısmına gizlenerek kanunsuz giriş yapmaya çalıştığı tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre şahısların tasarrufunda yaklaşık 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde de bulunarak emare olarak alındı.

Zanlıların tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET…

Yetkili makamlara beyan etmeden yanındaki 12 bin İngiliz Sterlini parayla Ercan Havalimanından çıkış yapacağı sırada tespit edilen E.T.(E-49) hakkında yasal işlem başlatıldı.

UYUŞTURUCU

Yine dün Girne’de 16.30 sıralarında polis tarafından şüpheli hareketleri üzerine S.N.S.S’nin (E-23) üzerinde yapılan aramada yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. Zanlı tutuklandı.