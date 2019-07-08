Bagajda ceset bulundu!

Lefkoşa Okullar Yolu’nda bir aracın bagajından ceset çıktı. Bölgede çok ağır bir kokunun hakim olduğu ihbarını alan polis, olay yeri inceleme, itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte bölgeye giderek inceleme yaptı. Lefkoşa’da okullar yolu üzerinde, Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu yanındaki toprak alanda park halinde bulunan ML 829 plakalı salon aracın bagaj kısmında cürümüş bir erkek cesedi çıktı. Cesedin bir süredir kayıp olduğu bildirilen siyahi bir şahsa ait olduğu da olay yerinden elde edilen bilgiler arasında. Olay yerindeki ilk incelemede cesedin başında büyük bir yara olduğu tespit edildi.

Polis, itfaiye olay yeri inceleme ekipleri cesedi incelenmek üzere Adli Tıp'a, aracı da Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne kaldırdı.

Polis Basın Subaylığı, okullar yolunda bagaj içerisinde bulunan cesedin kimliğinin henüz netlik kazanmadığını, kime ait olduğunun yarın yapılacak otopsi sonucu belirleneceğini YENİDÜZEN’e açıkladı.

Polis açıklaması:

8.7.2019 tarihinde, saat 13:15 sıralarında, Lefkoşa’da okullar yolu üzerinde, Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu yanında bulunan toprak alanda park halinde bulunan bir salon aracın bagaj kısmında bir ceset bulunmuştur. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Obasanjo Adeola OWOYALE mi?

Ölen şahsın, 1 Temmuz 2019'da Gönyeli’deki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Obasanjo Adeola OWOYALE olabileceği iddia ediliyor. Polis henüz bu bilgiyi doğrulamazken güvenlik güçleri cansız bedenin 33 yaşındaki kayıp Obasanjo Adeola Owoyale'ye ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay yeri inceleme ekipleri, araç üzerinde inceleme yaptı.

Araç Lefkoşa Polis Müdürlüğüne götürüldü

Aracın arka kapısında vuruk izleri görünüyor