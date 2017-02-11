Ülkeye çalışma ön izniyle gelen Pakistan uyruklu Mohammad Sajit Pervez ile Mohammad Ali Raza’yı araba bagajına koyarak Mağusa’dan Lefkoşa’ya kaçırdıktan sonra darp eden zanlılara ek tutukluluk kararı verildi.

İki kişiyi kaçırarak, üzerlerinden 1400 dolar ile 800 TL parayı gasp eden zanlı E.U., Ö. Y. ve M. A. tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Soygun”, “İnsan kaçırma”, “Çalmak kastıyla tehditle mal talebi” ve “Ciddi darp” suçlamalarıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan zanlı E.U., Ö. Y. ve M. A aleyhine 6’şar günlük ek tutukluluk süresi verilirken, zanlı E.U., Ö. Y. ve M. A’nın suç ortağı olan Pakistan uyruklu 2 kişi daha aranıyor. (Gamze PİR BAYKUR)