Baf’tan tek kurşun: 0-1
Baf Ülkü Yurdu konuk olduğu Türk Ocağı’nı Mete Sağır’ın golü ile mağlup etti
K-Pet Süper Lig’in 20. haftasında Baf Ülkü Yurdu konuk olduğu Türk Ocağı deplasmanında 1-0 galip geldi. Baf Ülkü Yurdu’na galibiyeti getiren gol 13. dakikada Mete Sağır’ın ayağından geldi. Türk Ocağı aldığı mağlubiyet ile 25 puanda kalırken, Baf Ülkü Yurdu 26 puana yükselerek haftayı tamamladı. Ligin 21’inci haftasında Türk Ocağı, Lefke’nin konuğu olacak. Baf Ülkü Yurdu ise Mağusa Türk Gücü’nü ağırlayacak.
STAT: Mete Adanır Stadı
HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu**, Cemal Sakallı**, Hakan Gök**
TÜRK OCAĞI
Ali Karal*
Ömer Gül*
Mustafa Avcı*
İlker Tek*
(Dk.75 Mehmet Uçar*)
Bilal Ceylan**
James Akpama*
(Dk.52 Yunus*)
Hascan Kırmaz*
Justıce Amenyaglo*
(Dk.61 Doğukan*)
Micheal Dome*
Remzi Betmezoğlu*
Micheal Eneramo*
TD: Derviş Kolcu
BAF ÜLKÜ YURDU
Erdoğan Nay**
Arif Öztürk**
Joseph Obidiaso**
Felix Obada***
Lawal Muhry***
İltaç Keçeli**
(Dk.64 Hasan**)
Fikri Aslan**
Hüseyin Hürben**
(Dk.84 Berk)
Mete Sağır**
(Dk.69 Hürcan**)
Azat Tip**
Tahsin Denizsever**
TD: Kemal Yürekli
GOL: Dk.13 Mete Sağır (Baf Ülkü Yurdu)