Baf’tan altı puanlık galibiyet: 2-0

STAT: Ayanni Stadı

HAKEMLER: Serhan Şimşek***, Ozan Kel***, Ali Akçınar***

BAF ÜY: Erdoğan Nay**, Mustafa Tekpınar***, Bünyamin Ayaz**, Hasan Sedatgil**, Hüseyin Hürben*** (Dk.90 İltaç), Fikri Arslan**, Arif Öztürk***, Lawal Murtadah***, Hamis Çakır*** (Dk.82 Berk), Charalampos Loizou ***(Dk.74 Kemal**), Joseph Obidiaso**

DUMLUPINAR: Yılmaz Mert*, Hikmet Çelikel* (Dk.31 Can), Erdoğ Barkınay*, İsmet P. Pehlivan*, Hasan Bahtıkara*, Ümit Genç*, Mahmut Olcay**, Mehmet Fuat* (Dk.61 Berke), Yannis Bessaa* (Dk.46 Sherman**), Hüseyin Kayalılar**, Tunahan Bilgin*

SARI KARTLAR: Dk.79 Can, Dk.86 İsmet Pehlivan (DUMLUPINAR)

GOL: Dk.2 Charalampos Loizou, Dk.37 Joseph (BAF ÜY)

K-Pet Süper Lig’in 17’inci hafta mücadelesinde Baf Ülkü Yurdu ile Dumlupınar karşı karşıya geldi. Yeni adı ile Ayanni Stadı’nda oynanan mücadeleyi kazanan 2-0’lık skorla Baf Ülkü Yurdu oldu. Güzelyurt ekibine galibiyeti getiren golleri ilk yarıda Kıbrıslı Rum Charalampos Loizou ve Joseph kaydetti. Ligin ilk yarısında Dumlupınar deplasmanında 2-1’lik skorla galip gelen Baf Ülkü Yurdu bu sonuçla ikili averajda da rakibine üstünlük sağladı. Alınan sonuçla beraber Baf Ülkü Yurdu 17 puana yükselirken, Dumlupınar 15 puanda kaldı.

Önemli anlar

Dk.2: Joseph’in ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Loizou topu filelere göndererek takımını ilk dakikalarda öne geçirdi: 1-0

Dk.26: Sağ çaprazdan yaklaşık 25 metre mesafeden kullanılan serbest atışta altı pas üzerinde Joseph’in kafa vuruşu az farklaı dışarı gitti.

Dk.37: Ani gelişen Baf atağında ceza yayı üzerinde Joseph, Erdoğ’un sağından atarak solunda geçti. Rakibinden sıyrılan futbolcu kaleci le karşı karşıya pozisyonda farkı ikiye çıkardı: 2-0

Dk.44: Mehmet Fuat’ın ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci Erdoğan dışarı çeldi.

Dk.49: Hüseyin Kayalılar’ın soldan kaleye paralel kullandığı serbest atışta altı pas içinde kaleci Yılmaz’ın yumruğunda top kısa düştü. Can penaltı noktasından vururken top üstten dışarı gitti.

Dk.59: Ani gelişen BÜY atağında orta sahada Loizou’nun ara pasında topla buluşan Joseph, ceza alanı üstüne kaleciyi de geçmesine rağmen topu dışarı attı.

Dk.73: Soldan BÜY ceza alanına yapılan ortada kaleci Erdoğan’dan seken topu penaltı noktası üzerinde Tunahan dışarı gönderdi.

Fotoğraf: Hüseyin Özbarışcı