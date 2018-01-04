Baf'ta yüzlerce yıllık kemiklerin sırrı

Baf’ta bir şapelde M.S. 1400 yılına tarihlenen insan kemikleri bulundu.

Politis “Mezar Yağmacıları Kemikleri Kathika’ya Sakladı” başlıklı haberinde mantar toplamak üzere Salı günü Kathika yöresinde giden bir öğrencinin, bölgedeki Ayiu Nikolau şapelini gördüğünü, ibadet etmek üzere içeri girdiğinde, kumaşa sarılı kemikleri bulduğunu yazdı.

Habere göre bölge papazına giderek, bu günlerde şapelde herhangi bir aziz kemiği teşhir edilmediğini öğrenen öğrenci durumu yetkililere bildirdi. Kıbrıs Rum Eski Eserler Dairesi tarafından yapılan incelemede kemiklerin muhtemelen M.S. 1400’lere tarihlendiği saptandı. Bulunanların yanında seramik kap parçaları olması nedeniyle Daire yetkilileri kemiklerin antik mezar soyguncuları tarafından yerinden çıkarılarak şapele getirildiğine inanıyor.

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