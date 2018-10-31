Baf’ta sakatlar can sıktı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’nda son oynanan karşılaşmada yaşanan sakatlıklar can sıktı. Bir süredir sakatlığı bulunan yabancı oyunu Solomonson’a son karşılaşmada Ahmet Hatay, Tahsin Denizsever, Mehmet Göktaş ve Berk Şen de eklendi. Gençlik Gücü maçı hazırlıklarına başlayan Baf Ülkü Yurdu sakat oyuncuları son antrenmanda deneyerek durumlarını görecek.

Yürekli: “Kolaya dönen maçı zora çevirdik”

Esentepe karşısında elde ettiği 3-2’lik galibiyetle averajla üçüncü sırada yer alan Baf Ülkü Yurdu’nda Teknik Direktör Kemal Yürekli, kolay olabilecek bir maçı zora çevirdiklerini söyledi. “Esentepe maçının zor olacağını biliyorduk, oyunculara bunu anlattık” diyen Yürekli, “2-0 öne geçtikten sonra bireysel hatalar sonunda skor 2-2 oldu. Attığımız golle galip geldik ama kolaya dönen maçı zora çevirdik” açıklamasını yaptı.

“Sakatlara rağmen gidip de teslim olmak yok”

Ligin 7’nci haftasında karşılaşacakları Gençlik Gücü maçı öncesi sakat oyuncuların çokluğundan yakınan Yürekli, haftalardır galip gelemeyen rakiplerinin de can havli ile maçı kazanmak için mücadele edeceğini belirtti. “Umarım sakat oyuncularımız düzelir. Cuma günü son antrenmanda onları deneyeceğiz” diyen Yürekli, “Bu hafta antrenmanları düşük tempoda tutacağız. Tabi ki sahaya 11 kişi ile çıkacağız ve sakatlıklara rağmen gidip teslim olmayacağız, sonuna kadar mücadele edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Beş oyuncu sakatlık yaşıyor

Baf Ülkü Yurdu’nda daha önce diz üzerinde bir sıkıntısı bulunan Solomonson haftalardır forma giyemiyor. Bu oyuncuya geçmişten kalan bir bel sorunu olan ve Esentepe maçında nükseden Ahmet Hatay da eklendi. Tahsin Denizsever’in kasında bir gerilme olduğu, Mehmet Göktaş’ın da kasıkta zorlanma yaşadığı, ayrıca Berk Şen’in darbeye dayalı bileğinde şişme olduğu öğrenildi. Oyuncuların tedavisine başlanırken, Cuma günü yapılacak son antrenmanın ardından durumlarının netlik kazanacağı bilgisi edinildi.