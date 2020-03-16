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Baf’ta kaybolan sağlık görevlisi bulundu

Baf’ta kaybolan sağlık görevlisi bulundu

Baf Hastanesi’nde çalışan ve Coronavirüs vakası bulunan bir hasta ile temas kurup kayıplara karışan sağlık görevlisi bulundu.

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Baf Hastanesi’nde çalışan ve Coronavirüs vakası bulunan bir hasta ile temas kurup kayıplara karışan sağlık görevlisi bulundu.

Cyprus Mail’in haberine göre, 34 yaşındaki sağlık görevlisi Coronavirüs için test yapılmasından kaçtı.

Sağlık görevlisi, bugün Lefkoşa’da bulundu. Bulunan kişi, Cumartesi’den beri kayıplara karışmış, yakınları polise ihbarda bulunmuştu.

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