Baf'ta 'Kaya ve Deniz’ ile sanat buluşması

Kıbrıs Rum Eğitim Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Baf 2017 Avrupa Kültür Başkenti kapsamında, 9 Ekim’de Baf Belediye Galerisi’nde Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türk sanatçıların çalışmalarının yer alacağı Kaya ve Deniz’ başlıklı bir şiir ve fotoğraf sergisi düzenleyecek.



Etkinlikte Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk şairler şiirlerini okuyacaklar, şiirler Yunanca, Türkçe ve İngilizceye tercüme edilecek.



Serginin sorumlusu Platon Rivellis, sanatçıların şiir ve sanatsal yönlerini görsel olarak ifade etmelerinin amaçlandığını söyledi.



Görüş ve tasarımını Dr. Nadia Stylianou’nun yaptığı etkinliğe katılacak olan misafirlerin ulaşımı, Ledra Palas’tan otobüslerle sağlanacak.

Böyle bir etkinliğin düzenlenmesi Kıbrıs Rum Eğitim ve Kültür Bakanı Kostas Kadis ve Baf 2017 Avrupa Kültür Başkenti Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Christos Patsalides tarafından memnunlukla karşılandığı bildirildi.



Daha fazla bilgi için: mthoma@culture.moec.gov.cy) başvurulabilecek. Giriş ücretsiz olacak.