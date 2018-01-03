Baf’ta kadro korunacak

Hüseyin KIRAL

Yeni sezonun başlaması ile birlikte ilk devrede oynadığı oyun ve elde ettiği skorlarla dikkatleri çeken Baf Ülkü Yurdu (BÜY) takımının yanı sıra golcü oyuncularından Felix Obada başta olmak üzere Joseph Obidiaso da ara transferin gözdesi oldular. Başta Küçük Kaymaklı olmak üzere oyuncuları Doğan Türk Birliği ve Mağusa Türk Gücü’nün de kadrolarına katmak istediği öğrenilirken, BÜY Teknik Direktörü Kemal Yürekli yaptığı açıklamada, “Başkan ve yönetim ile yaptığımız toplantı sonunda hiçbir oyuncumuzu vermeyerek kadromuzu koruma kararı aldık. Oyuncuların gönderilmesi halinde de mutlaka yerine daha iyisini koyacağız” dedi.

Yürekli: “Bu şartlarda transfer yapmak bizim için çok zor”

İkinci devre hazırlıklarını yarın kendi tesislerinde başlayacaklarını belirten BÜY Teknik Direktörü Kemal Yürekli, eldeki mevcut kadroyu koruyarak, öncelikli hedeflerinin ilk yarıda göstermiş oldukları performansı göstermek olduğunu söyledi. Takıma bir iki yerli oyuncu transfer etmeyi düşündüklerini belirten Yürekli, “Ancak kime talip olduysak yöneticiler bedel olarak 100 Bin TL’den başladılar” dedi. “Bu nedenle bu şartlarda transfer yapmak bizim için çok zor” açıklaması yapan Yürekli, ikinci yarı hazırlıkları için A2’de forma giyen 4-5 oyuncuyu idmanlara çağırdığını söyledi.

“8-12 Ocak tarihlerinda kampı Güzelyurt’da kendi tesislerimizde yapacağız”

Yarın ikinci yarı hazırlıklarına başlayacaklarını belirten BÜY Teknik Direktörü Kemal Yürekli, “8 - 12 Ocak tarihleri arasında Güzelyurt’da bulunan kendi tesislerinde kamp çalışmalarını yapacaklarını” söyledi. İkinci yarı hazırlıkları çerçevesinde 6 Ocak 2018 Cumartesi günü şampiyon adaylarından Doğan Türk Birliği ile Üner Berkalp anısına hazırlık maçı yapacaklarını belirten Yürekli, 13 Ocak’ta da Gençlik Gücü ile bir hazırlık maçı yaparak önce kupaya ardından da başlayacak olan sezonun ikinci yarısına en iyi şekilde başlamak istediklerini söyledi.