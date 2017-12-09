Baf’ta galibiyet hesapları

Hüseyin KIRAL

Süper Lig’in son üç haftasında oynadığı karşılaşmalardan iki galibiyet, bir de beraberlikle yedi puan çıkarma başarısı gösteren Baf Ülkü Yurdu, yarın son üç haftada sadece bir beraberlik alarak 7 puan bırakan K. Kaymaklı’yı konuk edecek. Teknik Direktör Kemal Yürekli, gazetemize yaptığı açıklamada “Küçük Kaymaklı karşısında son üç haftada ortaya koyduğumuz mücadele gibi, kendi seyircimiz önünde aynı performansı tekrarlayıp galip gelme arzusundayız” dedi.

Yürekli: “Neler kazanacağımızın bilincindeyiz”

Baf Ülkü Yurdu Teknik Direktörü Kemal Yürekli, kendilerinin tek amaçlarının ligde oynayacakları maçlardan puan veya puanlar çıkararak ligde kalıcı olmak olduğunun altını çizdi. Yürekli, “Her ne kadar Küçük Kaymaklı takımı son üç haftada puan kayıpları yaşasa da, unutulmasın ki bu üç haftada önce K.Kaymaklı dört hafta üst üste galip gelerek liderlik koltuğuna oturan bir takımdır” dedi. 17 puanla K.Kaymaklı’yı iki puan geriden takip ettiklerini söyleyen Kemal Yürekli, “Karşılaşmayı kazandığımız takdirde puan sıralamasında neler kazanacağımızın da bilinci içerisindeyiz” dedi.

Fikri cezalı, Hamis’in durumu maç günü belli olacak

Kemal Yürekli, “Fikri’nin sarı kart cezası nedeni ile bu önemli maçta forma giyemeyeceğini, takım kaptanı Hamis Çakır’ın da oynayıp, oynamayacağı doktorların yaptığı kontrolden sonra maç günü belli olacağını” söyledi.

Yürekli yarın oynayacakları bu önemli maçtan taraftarlarının kendilerini 12. güç olarak yanlarından olmalarını isterken, “K.Kaymaklı’nın da galip gelmek isteyeceği bu zor maçı kazanıp toplaya bileceğimiz puanları toplayıp yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.