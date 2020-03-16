Baf’ta Corona testi yapılan sağlık görevlisi kayıp

Baf Hastanesi’nde pozitif Coronavirüs hastası ile temasa geçen bir sağlık görevlisi, kayıplara karıştı.

Cyprus Mail’in haberine göre, güneydeki basına yansıyan olayda, Covid-19 hastalığı bulunan bir hasta ile temasa geçen tüm sağlık görevlilerine de test yapıldı.

Test yapılan sağlık görevlilerinden birinden, Cumartesi gününden beri haber alınamadı.

Sağlık görevlisinin yakınları Pazar günü (dün) polise kayıp ihbarı yaptı. Polisin soruşturması ise sürüyor.