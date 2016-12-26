Hüseyin KIRAL

Süper Lig’in 5. hafta maçında Küçük Kaymaklı karşısında elde ettiği galibiyetin ardından 8 haftadır galibiyet alamayan Baf Ülkü Yurdu (BÜY), yaşadığı teknik direktör değişikliğinin ardından 9. haftada Değirmenlik karşısında 4-0’lık farklı skorla galip geldi. 12. hafta sonunda Ahmet Soğukpınar’dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Aytaç, BÜY takımının başında çıktığı ikinci karşılaşmada elde ettikleri galibiyet sonrası takımın bu galibiyete çok ihtiyacı olduğunu belirtti. Bülent Aytaç yaptığı açıklamada, Değirmenlik karşısında alınan üç puanla takımın moral bulduğunu ve bu moralin önümüzdeki hafta Cuma günü ilk yarının son maçında lider Yenicami ile oynayacakları maça yansıyacağını söyledi.

Aytaç: “Takımı yavaş yavaş tanımaya başladım”

BÜY takımı ile birlikte 2 haftadır birlikte olduğunu, ilk hafta Türk Ocağı karşısında sadece takımını izlemekle yetindiğinin altını çizen Bülent Aytaç, “Değirmenlik maçına bire bir futbolcuları ile yakından ilgilendiğini haftanın 5 günü onlarla birlikte olduğunu ve Değirmenlik karşılaşmasına çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Aytaç, “İlk hafta takımın yabancısıydım, ancak geçen 15 günlük süre zarfında takımı tanımaya başladım. Değirmenlik karşısında aldığımız bu galibiyet takımın yeniden moral bulmasını sağladı. Bu maçta kazanılan sadece üç puan değil açıklamasını yapan BÜY teknik direktörü Bülent Aytaç, “Galibiyet oyuncularımın yeniden öz güvenlerinin yerine gelmesini sağladı” dedi. Lider Yenicami maçına da aynı ciddiyetle hazırlanacaklarının altını çizen Aytaç, “Lider karşısında puan veya puanlar almak istiyoruz” dedi.

“3-4 yerli oyuncu ile bir de yabancı golcü arayışlarım var”

BÜY’de göreve gelirken, başkan ve yönetim ile yaptıkları toplantı sonunda üç hafta sonunda takımda görülen tüm eksikliklerin giderileceği konusunda karar aldıklarını belirten BÜY teknik direktörü Bülent Aytaç, “İlk yarının sonunda başlayacak olan transfer döneminde 3-4 yerli, bir de yabancı futbolcu transfer yapmayı planlıyoruz. Düşündüğümüz transferler gerçekleştiği takdirde ikinci yarı BÜY’ün çıkışı olacak.” dedi. Şu anda işlerin düşündükleri gibi gittiğini açıklayan Bülent Aytaç, tüm çalışmaları ikinci yarı için olduğunu ve düşündükleri transferleri gerçekleşmesi durumunda bambaşka bir BÜY takımı sporseverlere izlettireceklerini söyledi.