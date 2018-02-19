Baf’ta 364 bin Euro’luk hırsızlık
Rus işadamına ait evden, 364 bin Euro’luk nakit para ve mücevherat bulunan kasa çalındı
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Baf’a bağlı Kouklia (Sakarya) köyünde ikamet eden 44 yaşındaki Rus işadamına ait evden, kimliği belirsiz şahıslar tarafından, içerisinde 364 bin Euro’luk nakit para ve mücevherat bulunan kasanın çalındığı bildirildi.
Alithia gazetesi, olayın dün meydana geldiğini belirtirken, polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğünü yazdı.
Fotoğraf: ARŞİV
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