Bafra’ya şans oyunu salonu açılmasına ön izin

Bakanlar Kurulu’nca Bafra Turizm Yatırım Bölgesi’nde yapılmakta olan 5 yıldızlı tesise şans oyunu salonu açılması için Şimşekler Teşebbüsleri Ltd’e ön izin verildi. 24 Mart’ta toplanan Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar, 4 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre; Şans Oyunu Salonu Ön İzni alabilmek için Maliye Bakanlığı’na müracaat eden, Şimşekler Teşebbüsleri Ltd’e Bafra Turizm Yatırım Bölgesi’nde P/H:XVI/I, 23/5/3+23/2/2+128+128.2+128.3 numaralı parsellerin üstüne yapmakta olduğu turizm amaçlı 1,196 yatak kapasiteli ve 5 yıldızlı tesis projesi için, 31/2009 sayılı Şans Oyunları Yasası’nın 6’ıncı maddesi uyarınca, söz konusu projenin, turizm yatırımı için ayrılan Bafra Turizm Yatırım Bölgesi’nde inşa ediliyor olması ve bu bölgede en az 500 yatak kapasitesine sahip tesislerin, şans oyunu salonu açmak için ön izin alabileceği gerekçesiyle, işbu kararın Resmi Gazetede yayınlanmasına müteakip 3 yıl süreyle ve bu süre boyunca her yıl, iznin başlangıç tarihini takip eden 1 ay içerisinde sabit ruhsat harcının % 10’u kadar olan harç miktarının ödenmesi kaydıyla ön izin verilmesine karar verildi.