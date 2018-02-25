Bafra'da kundaklama!

Polis, Bafra’da Zafer İnşaat Ltd’de dün akşam meydana gelen yangının çıkış nedeninin belirlendiğini duyurdu. Polis açıklamasına göre yangının çıkış nedeni kundaklama.

Polis açıklaması şu şekilde:

25.02.2018 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Bafra’da faaliyet göstermekte olan Zafer İnşaat Ltd. isimli şirkete ait otel inşaat alanı içerisinde bulunan, üzerleri izolasyonlu branda ile kaplı birbirine bitişik durumdaki malzeme depoları, meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakılarak kundaklanmıştır.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu malzeme depoları içerisinde bulunan miktarları henüz tespit edilemeyen ahşap yer parkesi, PVC boru, kereste, izolasyon malzemesi, cam aynalar, jeneratör aküleri ve elektrik malzemesi tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ve Bafra köy muhtarı Selim Çetil olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Mehmetçik Belediye ekipleri de su tankeriyle söndürme ve soğutma çalışmalarına destek verdi