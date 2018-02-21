Baflılar tek çatı altında

Baflıları tek çatı altında birleştirme, birliği ve beraberliği sağlama hedefiyle kurulan Gazi Baf Dayanışma Derneği, dün akşam Güzelyurt Kapalı Çarşı’da kuruluş resepsiyonu düzenledi.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, milletvekilleri, siyasiler, bürokratlar, Baf kazasından Güzelyurt’a gelenler ve davetliler katıldı.

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yanı sıra, Gazi Baf Dayanışma Derneği Kurucular Kurulu adına Ali Volkan, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç konuşma yaptı.

VOLKAN: “BAFLILARI GÜZELYURT’TA TOPLAMA VE YENİDEN GÜÇLÜ HALE GETİRME HEDEFİNDEYİZ”

Resepsiyonda ilk sözü, Gazi Baf Dayanışma Derneği Kurucular Kurulu adına Ali Volkan aldı. Volkan, resepsiyona katılımın yoğun olduğuna işaret ederek, bundan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Geçmişlerini, yaşanmışlıklarını unutmadan geleceğe baktıklarını kaydeden Volkan, “Sakın ola tarihimizle kavga etme yanlışına düşmeyelim. Çünkü tarihimizde mutluluk ve onur var” dedi.

Derneğin bütün Baflıların bir çatı altında toplanması için kurulduğunu anlatan Volkan, “Bize ‘Güzelyurt Baf, civar köyler Baf köyleri olacak’ dendi ama ne yazık ki insanlar buraya taşınırken ayrıcalık yapıldı, Baflılar ülkenin her yerine dağıldı. Baflıları Güzelyurt’ta toplama ve yeniden güçlü hale getirme hedefindeyiz” şeklinde konuştu.

Baf Direnişi ve direnişte şehit düşenler için 9 Mart’ta düzenlenen anma törenlerine yeterli ilgilinin gösterilmediğini de belirten Volkan, resepsiyonu, anma törenine alt yapı oluşturma hedefiyle düzenlediklerini kaydetti.

Kültürler arasında ayrıcalık yapmadıklarını, kaynaşmayı bilen insanlar olduklarını da vurgulayan Volkan, birliğe ve beraberliğe verdikleri öneme dikkat çekti.

Volkan’ın konuşmasından sonra derneğin kuruluşunda rol alan 22 kişilik kurucular kurulu konuklara tanıtıldı.

ÖZÇINAR: “GAZİ BAF DAYANIŞMA DERNEĞİ’NİN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İÇİNDE ÖNEMLİ BİR YERİ OLACAK”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, gecedeki konuşmasında Gazi Baf Dayanışma Derneği’nin sivil toplum örgütleri içinde önemli bir yeri olacağını kaydetti.

Toplumsal değerlerin yaşatılması, geleceğe taşınması için sivil toplum örgütlerine düşen görevlere işaret eden, Baf’ın Kıbrıs’ın önemli bir değeri olduğunu kaydeden Özçınar, “Bu değeri yaşatmak, bunu gelecek nesillere aktarmak için derneğe önemli misyonlar düşüyor” dedi.

DİRENÇ: “DERNEKLE BAF TÜRK BİRLİĞİ’NİN AYNI ÇATI ALTINDA BÜTÜNLEŞMESİ ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ”

Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç de gecede kısa bir konuşma yaptı. Direnç, eşinin Baflı olduğunu söyleyerek, kendisinin de bu ailenin bir parçası olduğunu belirtti.

Direnç, Gazi Baf Dayanışma Derneği’nin bir süre önce Güzelyurt Kaymakamlığı’na başvurduğunu belirterek, dernekle Baf Türk Birliği’nin aynı çatı altında bütünleşmesi için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Bu çalışmada son noktaya gelindiğini belirten Direnç, “Bu çalışma Baf kazasını, oradan gelen kültürü ve duyguyu daha güzel hale getirecek. Bu anlamlı çalışmada yer almaktan gurur duydum” dedi.

Resepsiyonda Baf’a özgü fotoğraflar sinevizyonda paylaşıldı, bir süre önce hayatını kaybeden ve Baflı olan Fikri Orakcıoğlu’nun torunu Fikri Orakcıoğlu Tombul şiir okudu.