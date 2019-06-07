Baf yangınında kundaklama şüphesi

Kıbrıs’ın güneyinde Baf bölgesinde bugün sabaha karşı çıkan yangın kontrol altına alınamıyor. Haber kaynaklarına göre, itfaiye ekipleri sabah 05.20 sıralarında çıkan yangını 8 helikopter ve uçak ile itfaiye araçlarıyla söndürmeye çalışıyor.

Limasol itfaiyesinden de bölgeye takviye gönderilmesi için yardım istendiği bildirilirken, yangının kolay ulaşılmayan bir bölgede çıktığı belirtildi.

Saat 14.30 itibarıyla henüz kontrol altına alınamayan yangında 15 ile 20 hektar arası yabani bitki örtüsü ile birlikte zeytin ağaçları ve üzüm bağlarının yandığı ancak yerleşim bölgelerine ulaşmadığı aktarıldı.

İlk belirlemelere göre yangının kasıtlı çıkarıldığı üzerinde duruluyor.