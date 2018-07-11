Baf ve Larnaka'da yolculara kolaylık

Larnaka ve Baf Havaalanlarına, kimlik ve pasaportların elektronik olarak kontrollerinin yapılabileceği “BorderXpress” cihazlarının yerleştirilerek dün uygulamaya konulduğu bildirildi.



Politis gazetesi yeni gelen sistemle, yolcunun, kimlik ya da pasaportunu tek başına okutabileceğini belirtti.



Her yolcunun cihazdan bir fiş alarak, bunu kontrol noktalarına vereceğini kaydeden gazete, mevcut aşamada uygulamanın gelişlerde Avrupa vatandaşları tarafından, gidişlerde ise tüm yolcular tarafından kullanılabileceğini aktardı.



Habere göre cihazlar sayesinde kontroller sırasında oluşan uzun kuyrukların önüne geçilmiş olacak