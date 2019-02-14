Baf uzatmada güldü: 3-1

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Serkan Durmaz, Halil E. Canaloğlu, Necmi Bulut

BAF ÜY: Erdoğan Nay, Joseph Obidiaso, Lawal Murtadah, Ahmet Hatay, Fikri Arslan, Mehmet Göktaş, İbrahim Hatay, Azat Tip (Dk.61 Tahsin), Hasan Sedatgil, Erdinç Börekçi (Dk.97 Hasan Bucak), Hafız Konkoni (Dk.71 Berk)

K. KAYMAKLI: Raif Pehlivan, Şevket Anday (Dk.70 M. Koyuncu), Bahadır Göçben, Sena Develioğlu (Dk.116 M. Uluboy), Rifat Hacıarifoğlu, Taner Bingöllü, Tamen Medrano, Arda Göksu (Dk.56 Ramadan), Berkem Nurdal, Erdoğan Murat (Dk.90+1 Muhammet), Evor John Bello

GOLLER: Dk.16 Hafız Konkoni, Dk.115 Hasan Sedatgil, Dk.113 Joseph (BÜY) – Dk.57 Rifat Hacıarifoğlu (K.Kaymaklı)

KIRMIZI KART: Dk.86 Bahadır Göçben (K.Kaymaklı)

Kıbrıs Kupası 2’nci Tur mücadelesinde Baf Ülkü Yurdu ile Küçük Kaymaklı karşı karşıya geldi. Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşmanın normal süresi Hafız Konkoni ve Rifat Hacıarifoğlu’nun karşılıklı golleri ile 1-1 sonuçlandı.

Küçük Kaymaklı’da Bahadır Göçben 86’ncı dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken Baf Ülkü Yurdu uzatmalarda Hasan Sedatgil ve Joseph’in golleriyle 3-1’lik skor sonrası çeyrek finale yükselen taraf oldu.