“Baf Ülkü Yurdu sahipsiz değildir”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu'nda kulüp emekçisi Mustafa Boyacızade'nin görevden alınmasının ve kulübün hedef küçültmesinin ardından dün akşamüzeri bir grup taraftar kulüp binasında toplanarak olayı protesto etti. Güzelyurt'un sevilen simalarından Berkalp Cümbezli, basın bildirisini okudu.

Cümbezli'nin yaptığı açıklama şu şekilde;

"Bizler Baf Ülkü Yurdu taraftarı olarak hayatını bu kulübe adamış Mustafa Boyacızade arkadaşımıza yapılan haksızlığa karşı olduğumuzu ve kulübün hedef küçültme kararını hayretle karşıladığımızı belirtmek için toplandık. Baf Ülkü Yurdu kulübü taraftarındır. Eğer bu yanlıştan dönülmezse bu sezon kulübün maçlarına gitmeme başta olmak üzere hiçbir etkinliğe katılmayacağımızı belirtmek istiyoruz. Bu yanlıştan dönülmezse eylemlerimiz devam edecek. Kulübümüz sahipsiz değildir."