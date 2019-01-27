Baf Ülkü Yurdu rahat turladı: 4-1
Kıbrıs Kupası 1.turunda Baf Ülkü Yurdu, Değirmenlik’i eleyerek adını bir üst tura yazdırdı
Kıbrıs Kupası’nda 1.tur karşılaşmasında K-Pet Süper Lig ekibi Baf Ülkü Yurdu ile K-Pet 1.Lig’de son sırada yer alan Değirmenlik karşı karşıya geldi. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Baf Ülkü Yurdu 4-1 kazandı. Baf Ülkü Yurdu’nda galibiyeti getiren golleri Hafız Konkoni(3) ve Joseph kaydederken, Değirmenlik’in tek golü Eser’den geldi. Baf Ülkü Yurdu aldığı galibiyetle adını 2.tura yazdırdı.
STAT: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
HAKEMLER: Hüseyin Özkan, Sabriye Atikoğlu, İsmail Ercan
BAF ÜLKÜ YURDU: Erdoğan Nay, Erdinç Börekçi, Joseph Obidiaso, Lawal Mutadah, Fikri Arslan, Mehmet, Berk Şen(Dk.58 Mustafa), Tahsin, İbrahim(Dk.46 Görkem), Hafız Konkoni, Hasan(Dk.46 Azat)
DEĞİRMENLİK: Hüseyin, İbrahim, Halit(Dk.46 Engin), Onur, Kemal(Dk.46 Hasan), Celal Habeşoğlu, Burak, Necati Yıldırım(Dk.46 Yusuf), Eser Yücel, Mustafa, Murat
GOLLER: Dk. 8, 17 ve 24 Hafız Konkoni, Dk.84 Joseph (Baf Ülkü Yurdu) Dk.49 Eser (Değirmenlik)