Baf Ülkü Yurdu rahat geçti: 3-0

STAT: Yakup Özorun Stadı

HAKEMLER: Serkan Durmaz, Zekai Töre, Tayyar Alpdağ

BAF ÜLKÜ YURDU: Hüseyin Şerifali, Mustafa Tekpınar, Bünyamin Ayaz (Dk.57 Hasan Sedatgil), İltaç Keçeli, Hüseyin Hürben, Fikri Arslan, Arif Öztürk (Dk.46 Berk Şen), Lawal, Hamis Çakır, Charalampos, Chuckwudi Joseph (Dk.67 M’bele)

GÖÇMENKÖY: Arslan Bazarov (Dk.74 Arkın Şevketoğlu), Mehmet Gezer, Doğuş Beyit, Umut Özkan, Cemal Terkan, Mehmet Aygörmez, Ali Şahin (DK.55 Berkem Erengil), Cem Hamidi, Arda Özkan, Mevlüt Önal (Dk.43 Hazar Hiçkorkmaz), Mustafa Kermeoğlu

GOLLER: Dk.3 Lawal, Dk.32 İltaç Keçeli, Dk.49 Joseph (BÜY)

Süper Lig’de kötü günler geçiren Baf Ülkü Yurdu kupanın ilk turunda Birinci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Göçmenköy’ü eleyerek bir üst tura yükseldi. İlk devresi 2-0 biten karşılaşmada, ev sahibi ekip Ülkü Yurdu, ikinci devrenin başında da bulduğu golle rakibini 3-0 mağlup etti. Kırmızı yeşillilerin gollerini Joseph, Lawal ve İltaç kaydetti.