Baf son nefeste: 0-1

STAT: Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler, Mehmet Ekşici, Ahmet Karaoğulları

OZANKÖY: Feyyaz Gül, Mehmet Gül, Saydam Say, Dalyan Ener, Hüseyin Çakmak, Michalis Michail, Hasan Yanaroğlu, Cemil Şenkahraman (Dk. 75 Burak Koçar), Nedim Biçen, Serhan Aydınel, Ali Kopça (Dk.86 Hüseyin Aydıngönül)

BAF ÜLKÜ YURDU: Hüseyin Şerifali (Dk.18 Erdoğan Nay), Mustafa Tekpınar, Lawal Murtadah, Bünyamin Ayaz, Fikri Arslan, Hamis Çakır, Berk Şen, Hasan Sedatgil, Arif Öztürk (Dk.26 İltaç Keçeli), Mbele (Dk. 64 Joseph Obidioso), Charalampos Harris

GOL: Dk. 90+3 Hasan Sedatgil (BÜY)

Koopbank Kıbrıs Kupası’nda 2.tur maçında 1.Lig ekibi Ozanköy, Süper Lig ekibi Baf Ülkü Yurdu’nu konuk etti. Ozanköy’ün yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktığı karşılaşmada kazanan 1-0’lık skorla Baf Ülkü Yurdu oldu. İki takımın da pozisyonlar bulduğu maçta Baf Ülkü Yurdu’na galibiyeti getiren golü 90+3’üncü dakikada Hasan Sedatgil kaydetti.