Baf son nefeste: 0-1
Koopbank Kıbrıs Kupası 2.tur maçında Baf Ülkü Yurdu, Ozanköy’ü son saniyede attığı golle yenerek adını çeyrek finale yazdırdı
STAT: Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı
HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler, Mehmet Ekşici, Ahmet Karaoğulları
OZANKÖY: Feyyaz Gül, Mehmet Gül, Saydam Say, Dalyan Ener, Hüseyin Çakmak, Michalis Michail, Hasan Yanaroğlu, Cemil Şenkahraman (Dk. 75 Burak Koçar), Nedim Biçen, Serhan Aydınel, Ali Kopça (Dk.86 Hüseyin Aydıngönül)
BAF ÜLKÜ YURDU: Hüseyin Şerifali (Dk.18 Erdoğan Nay), Mustafa Tekpınar, Lawal Murtadah, Bünyamin Ayaz, Fikri Arslan, Hamis Çakır, Berk Şen, Hasan Sedatgil, Arif Öztürk (Dk.26 İltaç Keçeli), Mbele (Dk. 64 Joseph Obidioso), Charalampos Harris
GOL: Dk. 90+3 Hasan Sedatgil (BÜY)
Koopbank Kıbrıs Kupası’nda 2.tur maçında 1.Lig ekibi Ozanköy, Süper Lig ekibi Baf Ülkü Yurdu’nu konuk etti. Ozanköy’ün yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktığı karşılaşmada kazanan 1-0’lık skorla Baf Ülkü Yurdu oldu. İki takımın da pozisyonlar bulduğu maçta Baf Ülkü Yurdu’na galibiyeti getiren golü 90+3’üncü dakikada Hasan Sedatgil kaydetti.
Fotoğraf: Eren ŞİŞİK