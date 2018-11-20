Baf puandan memnun

K-Pet Süper Lig’in 9’uncu haftasında lider Yenicami’ye ilk puan kaybını yaşatan Baf Ülkü Yurdu elde ettiği puandan memnun. Baf Ülkü Yurdu Teknik Direktörü Kemal Yürekli, “Bu haftaya kadar yenilmemiş bir takım karşısında elde ettiğimiz bir puan memnun edici. Tabi ilk golü erken kalemizde görmeseydik, galip de gelebilirdik” açıklamasını yaptı. Zorlu bir maç periyoduna gireceklerini belirten Yürekli, “Bu maçlardan alacağımız puanlar kupa hedefimizi belirleyecek. Çünkü camianın daha önce kupa şampiyonluğu bulunmuyor” dedi.

Yürekli: “Oyunda olan, oyuna giren herkes katkı yaptı”

Yenicami karşılamasını değerlendiren Kemal Yürekli, “Karşılaşmaya hazırlandığımız gibi olmadı. Yenicami’nin ilk yarım saatte goller bulan bir takım olduğunu biliyorduk. Erdinç’in adalesinin çekmesi, orada oluşan boşluk sonrasında Yenicami golü buldu” açıklamasını yaptı. İlk devrede kendilerinin de Yenicami’nin de pozisyonları olduğunu, ortada bir maç olduğunu belirten Yürekli, “Bu gibi maçlarda bizim gibi takımların pozisyon bularak değerlendirmesi çok zor. Ama oyun içerisinde yaptığımız değişikliklerle son dakika da olsa golü bulduk” ifadelerini kullandı. “Oyunda olan, oyuna giren herkes katkı yaptı” diyen Yürekli, “Bu haftaya kadar yenilmemiş bir takım karşısında elde ettiğimiz bir puan memnun edici” açıklamasını yaptı.

“Doğan da biz de kazanmak isteyeceğiz”

Baf Ülkü Yurdu ligde önümüzdeki haftadan itibaren zorlu bir maç periyoduna girecek. Önce 10’uncu haftada Doğan Türk Birliği’ni ağırlayacak olan Ülkü Yurdu, 11’inci haftada da Lefke ile iç sahada karşılaşacak. Güzelyurt ekibi daha sonra 12’nci haftada Mağusa Türk Gücü deplasmanına gidecek ve 13’üncü haftada da Cihangir’i konuk edecek. Doğan Türk Birliği ile oynayacakları maçı değerlendiren Kemal Yürekli, “Zorlu bir periyoda giriyoruz. Doğan Türk Birliği de biz de mutlak galip gelmek düşüncesindeyiz. Doğan’ın geniş bir kadrosu var ancak bizim kadromuz dar. O karşılaşmada büyük ihtimalle Erdinç sakatlığı sebebi ile aramızda olamayacak” ifadelerini kullandı.

“Alacağımız puanlar kupa hedefini belirleyecek”

Baf Ülkü Yurdu Teknik Direktörü Kemal Yürekli, önlerindeki karşılaşmalarda alacakları puanlara göre kupa hedeflerinin netleşeceğini belirtti. “İlk yarı itibarı ile ne kadar puan toplayabilirsek kupaya asılmamız için hedefimiz nedenimiz olacak. Özellikle önümüzdeki dört maçtan 6 puan alırsak bu açıdan iyi olacak. Baf Ülkü Yurdu camiası tarihinde hiç kupa kazanmadı. Futbolcu, teknik heyet ve yönetim bunu bekliyor. Bizim alacağımız puanlar kupa hedefini belirleyecek” açıklamasını yaptı.