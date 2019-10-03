Baf Pelathousa kardeşlik buluşması

Pelathousa Belediye Merkezi, Kıbrıs Film Derneği ve Pelathousa Belediye Meclisi işbirliği ile “Pelathousa Kardeşlik Buluşması” bu yıl da düzenleniyor.

Etkinlik, 19 Ekim 2019 cumartesi günü saat 19.00’da yer alacak.

Kıbrıslıları dostluk ve barış panayırı çerçevesinde güzel Pelathousa köyünde bir araya getirmeyi amaçlayan etkinlik için hazırlıklar başladı.

Girişin ücretsiz olacağı etkinlikte, arzu edenler için uygun fiyata yiyecek ve içecek satılacağı duyuruldu. Ayrıca, geceyi bu bölgede geçirmeyi planlayanlar için cumartesi gecesine özel fiyat uygulayacak 2 otelle anlaşma yapıldı.

Poli bölgesinde geceyi geçirecek olanlar için ertesi gün Melandra köyüne, küçük bir fotoğraf sergisi, rehberlik ve kilise ve cami arasındaki yerde yer alacak şarkılardan oluşan küçük bir gezi düzenlecek. Daha sonra Poli’deki bir restoranda yemek yenecek. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için (00357) 99 434923 telefon numarasından Panikos Chrysanthou’ya ulaşılabilecek.

Pelathousa köyü, Poli Hrisohu’nun üst bölümünde bir tepede yer alıyor. Köyün Kıbrıslı Türk sakinleri 1975 yılında adanın kuzeyine gittikten sonra, Karpaz ve Omorfo’dan göç eden Kıbrıslı Rumlar köye yerleşti. Kıbrıs Film Derneği’ne göre köy, Kıbrıs’ın yaşadığı trajedinin bir minyatürü olarak da sembolleşti. Bir yandan köyün sakinleri acı ve kederle yerlerini terk etmek zorunda kalırken, diğer taraftan aynı acı ve kederle kendi yerlerinden koparak bu köye gelenler, kendilerine bir sığınak buldu.

Kıbrıs Film Derneği, sinema sanat eserlerini, fotoğrafları, hayatın ve kültürün şahitliğini burada bir araya getiriyor. Geniş bir film arşivine, binlerce fotoğraf ve ayrıca öncemli yazılı bir arşive sahip olan Kıbrıs Film Derneği’nin tüm filmleri Pelathousa’da muhafaza ediliyor.

Kıbrıs Film Derneği, 20 yılı aşkın bir süredir köyde etkinlikler düzenleyerek; umut, saygı, dayanışma ve ayrıca yeniden birleşik bir vatana olan idealine dair mesajlar veriyor.









(Fotoğraf: Zaharka okulu)