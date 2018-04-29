Baf, Ozanköy’ü yolcu etti: 1-7

STAT: Mustafa Özkayım Stadı

HAKEMLER: Osman Özpaşa, Necmi Bulut, Hakan Ünal

OZANKÖY: Mehmedemin İlter, Lewis Mike, Zihni Temelci, Hasan Yanaroğlu, Fikret Yağcıoğlu, Gaius Naimke, Serhan Aydınel, Ahmet Bicen (Dk.70 Murat), Israel Abia, Ertaç Taşkıran, Bekir Yıldız

BAF ÜY: Erdoğan Nay, Chukwudi Joseph, Tahsin Denizsever, Felix Obada, Lawal Muhry, İltaç Keçeli (Dk.55 Hürcan), Fikri Arslan, Hüseyin Hürben (Dk.72 Arif), Azat Tip, Berk Çakır (Dk.70 Berk Şen), Ahmet Hatay

GOL: Dk.21 Naimke (Ozanköy) - Dk.4 ve Dk.69 Joseph, Dk.63 Felix, Dk.66, Dk.80 ve Dk.89 Hürcan, Dk.71 Fikri (Baf Ülkü Yurdu)

K-Pet Süper Lig 29. hafta mücadelesinde Baf Ülkü Yurdu konuk olduğu Ozanköy deplasmanında 7-1 kazanarak haftayı galibiyet ile kapatırken, Ozanköy’de aldığı mağlubiyet sonrası bitime 1 hafta kala Süper Lig’e veda etti. Baf Ülkü Yurdu’nun golleri 4. ve 69. dakikada Joseph,63. dakikada Felix, 66,80 ve 89. dakikada Hürcan ve 71. dakikada Fikri kaydeerken, Ozanköy’ün tek sayısı 21. dakikada Naımke kaydetti.