Hüseyin Kıral

K-Pet Süper Lig’in Güzelyurt bölgesi ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’nun Girne kampı devam ediyor. Malpas Otel’de konaklayan kırmızı yeşilli ekip yoğun bir şekilde ikinci yarıya hazırlanıyor. Hazırlıklar hakkında bilgi veren teknik direktör Bülent Aytaç birlik ve beraberliğin önemine değinirken, “İyi çalışarak Baf Ülkü Yurdu’nu istediğimiz yere getireceğiz” dedi.

Aytaç: “Tekpınar camiamıza hayırlı olsun”

Çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü, havaların el verdiği sürece güzel çalışmalar yapmayı umduklarını belirten Baf Ülkü Yurdu Teknik Direktörü Bülent Aytaç, “Mustafa Tekpınar transferini bitirdik, camiamıza hayırlı olsun” dedi. Burak Koçar’ı transfer etmek istediklerini vurgulayan Aytaç, “Burak’ı da kadromuza katmak istiyoruz. O da ihtiyacımız olan bir bölge” ifadelerini kullandı.

“Yapı olarak istediğimiz yerde değiliz”

İlk yarıya bakıldığında Baf Ülkü Yurdu’nun yapısı ile istediği yere ulaşmadığını belirten teknik direktör Bülent Aytaç, “İkinci devre öncesi eksiklerimizi görerek iyi tespitler yaptık. Yönetimle hem fikir olduğumuz noktalarda yola çıktık. Bu eksikleri tamamlayıp, Baf Ülkü Yurdu’na yakışır şekilde mücaele ederek, sezonu orta sıralarda bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Birlik ve beraberlik içinde istediğimiz yere geleceğiz”

Yabancı oyuncu konusunda da bilgi veren Aytaç, Lawal ve Joseph’in kendi oyuncuları olduğunu ve takımda kaldıklarını, Koffi ile yol ayrımına gittiklerini hatırlattı. Üçüncü yabancı için bugün Nijerya’dan bir hücum oyuncusunun geleceğini belirten Aytaç, “Umarım istediğimiz bir futbolcu olur. Burak da gelirse ofansif ve defansif anlamda iyi bir noktaya geleceğiz. Baf Ülkü Yurdu’na iyi çalışarak, birlik ve beraberlik içerisinde istediğimiz yerlere gelecek” diyerek sözlerini sonlandırdı.