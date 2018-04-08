Baf haftalar sonra: 3-2
K-Pet Süper Lig’in 26’ncı haftasında Baf Ülkü Yurdu konuk ettiği Merit Alsancak Yeşilova’yı 3-2 mağlup etti.
K-Pet Süper Lig’in 26’ncı haftasında Baf Ülkü Yurdu konuk ettiği Merit Alsancak Yeşilova’yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk devresini mağlup kapatan ev sahibi ekibin golleri 40 ve 80’nci dakikada Felix Obada, 71’inci dakikada Joseph kaydederken, Merit Alsancak Yeşilova’nın golleri 22’nci dakikada Hamis Çakır ve 84’üncü dakikada LuaLua kaydetti. Baf Ülkü Yurdu ligde 3 hafta aradan sonra galip gelirken, Merit Alsancak Yeşilova 4 hafta sonra mağlup oldu. Baf Ülkü Yurdu aldığı bu galibiyetle puanını 35’e çıkarırken, Merit Alsancak Yeşilova ise 42 puanda kaldı.
STAT: Üner Berkalp Stadı
HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Emine Yarkın, Cem Öksüzoğulları
BAF ÜY
Erdoğan Nay
Tahsin Denizsever
Fikri Arslan
Hüseyin Hürben
(Dk.90+1 Hürcan)
Mete Sağır
(Dk.80 Berk Çakır)
Azat Tip
(Dk.90 İltaç)
Hasan Sedatgil
Ahmet Hatay
Joseph Obidiaso
Felix Obada
Lawal Muhry
TD: Kemal Yürekli
MERİT A.YEŞİLOVA
Hasan Piro
Okan Kibar
Gilles Binya
Vakkas Kaynarca
İlyas Niyazi
Ulaş Candanal
(Dk.55 Cenker)
Mustafa Salk
Seyi Adeleke
Hamis Çakır
(Dk.60 Aksel)
Yasin Doğan
(Dk.75 Bayram)
Lomana Lua Lua
TD: Erdinç Akyulaf
GOL: Dk.40 ve Dk.80 (P)Felix, Dk.71 Joseph (BÜY), Dk.22 Hamis Çakır, Dk.84 LuaLua (Yeşilova)
Fotoğraf: Hüseyin ÖZBARIŞCI