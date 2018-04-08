Baf haftalar sonra: 3-2

K-Pet Süper Lig’in 26’ncı haftasında Baf Ülkü Yurdu konuk ettiği Merit Alsancak Yeşilova’yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk devresini mağlup kapatan ev sahibi ekibin golleri 40 ve 80’nci dakikada Felix Obada, 71’inci dakikada Joseph kaydederken, Merit Alsancak Yeşilova’nın golleri 22’nci dakikada Hamis Çakır ve 84’üncü dakikada LuaLua kaydetti. Baf Ülkü Yurdu ligde 3 hafta aradan sonra galip gelirken, Merit Alsancak Yeşilova 4 hafta sonra mağlup oldu. Baf Ülkü Yurdu aldığı bu galibiyetle puanını 35’e çıkarırken, Merit Alsancak Yeşilova ise 42 puanda kaldı.

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Emine Yarkın, Cem Öksüzoğulları

BAF ÜY

Erdoğan Nay

Tahsin Denizsever

Fikri Arslan

Hüseyin Hürben

(Dk.90+1 Hürcan)

Mete Sağır

(Dk.80 Berk Çakır)

Azat Tip

(Dk.90 İltaç)

Hasan Sedatgil

Ahmet Hatay

Joseph Obidiaso

Felix Obada

Lawal Muhry

TD: Kemal Yürekli

MERİT A.YEŞİLOVA

Hasan Piro

Okan Kibar

Gilles Binya

Vakkas Kaynarca

İlyas Niyazi

Ulaş Candanal

(Dk.55 Cenker)

Mustafa Salk

Seyi Adeleke

Hamis Çakır

(Dk.60 Aksel)

Yasin Doğan

(Dk.75 Bayram)

Lomana Lua Lua

TD: Erdinç Akyulaf

GOL: Dk.40 ve Dk.80 (P)Felix, Dk.71 Joseph (BÜY), Dk.22 Hamis Çakır, Dk.84 LuaLua (Yeşilova)