Baf gol yağmuru ile turladı: 10-0

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Özkan, Cemal Sakallı, İsmail Egeli

BAF ÜY: Erdoğan Nay, Arif Öztürk, Lawal Murtadah, Mete Sağır (Dk.60 Doğan Ertürk), Berk Şen (Dk.46 Berk Çakır), Joseph Obidiaso, Felix Obada, Azat Tip, Mustafa Tekpınar (Dk.54 Zafer Atikoğlu), Hürcan Şenkardeşler, Ahmet Hatay

HAMİTKÖY: Tolga Nergiz, Ender Meta (Dk.65 Mahmut Yumuşak), Mehmet Göreli, Toykan Hacet, Salih Adakan, Umut Göktaş (Dk.46 Deniz Enyong), Onur Top, Ardahan Orbay (Dk.46 Hüseyin Çıdamlı), Ali Gürkan Kolbaşı, Hasan Akkuyu, Ragıp Kanatlı

GOLLER: Dk.23, 33, 75 ve 81 Felix Obada, Dk.28 Mete Sağır, Dk.52 Deniz Enyong (KK), Dk.60 Berk Çakır, Dk.64, 77 ve 90 Joseph Obidiaso (Baf ÜY)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 2. Tur mücadelesinde Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu, 1. Lig’den konuk ettiği Hamitköy’ü 10-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Baf Ülkü Yurdu’na farklı galibiyeti getiren golleri Felix Obada (4), Joseph Obidiaso (3), Mete Sağır, Berk Çakır ve Deniz Enyong kendi kalesine kaydetti.