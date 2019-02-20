Baf, gençlerini onurlandırdı
Baf Ülkü Yurdu, U17 Ligi şampiyonluğu yaşayan takımını Binatlı ile oynadıkları derbi mücadelesinde onurlandırdı.
A+A-
K-Pet Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu, U17 Ligi şampiyonluğu yaşayan takımını Binatlı ile oynadıkları derbi mücadelesinde onurlandırdı.
Süper Lig’de pazartesi akşamı oynanan Baf Ülkü Yurdu – Binatlı karşılaşasının devre arasında Baf Ülkü Yurdu, U17 şampiyonluğu yaşayan takımı oyuncuları için bir seremoni düzenledi.
Seremoni esnasında oyuncular tek tek isimleri ile çağrılarak saha içerisine davet edildi. Elde ettikleri başarıdan dolayı oyunculara plaket takdim edilirken, takım kaptanı Eren Doğan kazanılan şampiyonluk kupasını kulüp başkanı Erhan Arıkan’a verdi.
U17 Ligi finalinde Yenicami’yi 2-1 mağlup eden Baf Ülkü Yurdu, 2018 – 2019 sezonu şampiyonu olmuştu.
Bu haber toplam 89 defa okunmuştur
Etiketler : Baf Ülkü Yurdu, U17 Ligi
Önceki ve Sonraki Haberler