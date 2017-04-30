STAT: Sadık Cemil Stadı

HAKEMLER: Serkan Durmaz ***, Cemal Sakallı ***, Ali Akçınar ***

DEĞİRMENLİK: Çayan Çeko *, Sercan Çoban * (Dk.57 Gençali), Burçin Kerimoğluları *, Rifat Kanıöz *, İbrahim Yıldız (Dk.24 Kayhan *), Hasan Ergen *, Fehim Yılmaz *, Wederson Miranda **, Yaşar Şah *, Ümitcan Babahan *, Victor Nwani *

BAF ÜY: Erdoğan Nay **, Bünyamin Ayaz *, Joseph Obidiaso ***, Mustafa Tekpınar ** (Dk.65 Tahsin), Hürcan Şenkardeşler **, Hamis Çakır ***, Arif Öztürk ***, Hasan Sedatgil * (Dk.57 İltaç), Fikri Arslan *, Charalampos Loizou **, Lawal Murtadah **

GOLLER: Dk.43 Miranda (Değirmenlik) – Dk.7, 62, 77, 83 Joseph, 14 (P) Hamis Çakır, Dk.78 Lawal (BÜY)

K-Pet Süper Lig’in 29’uncu haftasında Değirmenlik ile Baf Ülkü Yurdu karşı karşıya geldi. Sadık Cemil Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 6-2’lik skorla Baf Ülkü Yurdu kazanırken, bu sonuçla ligden düşen son takım Değirmenlik olmuş oldu. Değirmenlik karşısında konuk ekibin yabancı futbolcusu Joseph kaydettiği 5 golle ön plana çıkan isim oldu. Bu sonuçla Değirmenlik 26 puanda kaldı ve bir alt lige düştü. Baf Ülkü Yurdu ise 36 puana yükseldi. Değirmenlik Süper Lig’deki son maçını Yalova deplasmanında oynayacak.

Önemli anlar

Dk.7: Hürcan’ın ara pasında topla buluşan Joseph ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Plase vuruşunda takımını öne geçirdi: 0-1

Dk.14: Baf Ülkü Yurdu’nun kazandığı penaltı atışını Hamis gole çevirerek iki farklı üstünlük sağladı: 0-2

Dk.43: Değirmenlik’ten Haşim’e yapılan harakete penaltı kararı çıkarken Miranda atışı gole çevirerek farkı 1’e indirdi: 1-2

Dk.62: Değirmenlik ceza alanı içinde topla buluşan Joseph dönerek vuruşunda topu filelere gönderdi: 1-3

Dk.77: Joseph ceza alanı içinde topla buluşarak yerden vurdu, top ağlara gitti: 1-4

Dk.78: Lawal, Değirmenlik yarı alanında kazandığı topla ceza alanına girerek yerden bir vuruşla farkı 4’e çıkardı: 1-5

Dk.83: Sahneye yine Joseph çıktı. Ceza alanı içinde topla buluşan Joseph, rakip fileleri takımı adına altıncı kez havalandırdı: 1-6

Dk.88: Miranda az adamla yakalanan Baf Ülkü Yurdu savunmasının arkasına sarkarak aldığı topu ceza alanına kadar götürdü ve ağlarla buluşturdu: 2-6

Kendi evinde rakibine mağlup olan Değirmenlik, Süper Lig’e veda eden son takım oldu.

Fotoğraf: Eren Şişik