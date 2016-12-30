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Baf, 2017 Avrupa Kültür Başkenti oluyor

Baf, 2017 Avrupa Kültür Başkenti oluyor

Baf’ın Avrupa Kültür Başkenti oluşuna ilişkin açılış töreni, 28 Ocak’ta zengin bir programla başlayacağı haber verildi.

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Baf, 2017 Avrupa Kültür Başkenti oluyor. Baf’ın Avrupa Kültür Başkenti oluşuna ilişkin açılış töreni, 28 Ocak’ta zengin bir programla başlayacağı haber verildi. Açılış törenine yüzlerce kurum-kuruluş, sivil toplum örgütü, gönüllü vatandaşlar ve öğrencilerin katılacağını yazan Haravgi, açılış törenine Kıbrıslı Türk müzisyenlerin de katılacağını ekledi.

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