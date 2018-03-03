Babasının evini kundakladı, teminata bağlandı...

Mağusa’da “Gurbet Tepe” olarak bilinen bölgede, evin tamir masraflarını üstlenmediği gerekçesiyle babasının evini ateşe vermek suretiyle kundaklayan 22 yaşındaki A.M dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kasti hasar” ve “Kundaklama” suçlamalarıyla ilgili olarak dün yeniden mahkeme çıkarılan zanlı Mavideniz tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Soruşturma tamamlandı...

Meselenin tahkikat memuru Gökhan Yıldırım, zanlının 27 Şubat tarihinde, yaklaşık 1 hafta önce boşaltarak ayrıldığı babası Yılmaz Mavideniz’e ait eve saat 15:30 raddelerinde giderek tasarrufunda bulundurduğu çakmakla ev içerisinde 3 ayrı noktayı ateşe vererek yaktığını açıkladı. Zanlının olayın ardından polisi arayarak babasına ait evi yaktığını bildirdiğini belirten Yıldırım, zanlının saat 16:00 raddelerinde olay yerinin çok yakınında tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Yıldırım, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirterek zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Serbest kaldı...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Yıldırım, zanlının kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslim edilerek KKTC dışına çıkışının men edilmesine, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına ve 2 KKTC vatandaşının 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.