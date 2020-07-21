Babasını arıyor: "Ölü ya da diri"

Dila ŞİMŞEK

24 Ocak’ta Kıbrıs’a tatile gelen 69 yaşındaki Alman vatandaşı Karl-Heinz Weiss, 27 Ocak akşamında sırra kadem bastı, kendisine hala ulaşılamadı.

Weiss’in oğlu Lars Laufer, eşi ile birlikte ikinci kez adaya gelerek, her yerde babasını aramaya başladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Laufer, daha önce Şubat ayında gelerek iki hafta boyunca babasını aradığını, salgın nedeniyle tekrar gelemediğini ve şimdi Almanya’dan gelerek babasını ‘ölü ya da diri’ bulmak istediğini söyledi.

Babasının kaybolduğu gece, kamera kayıtlarında son kez göründüğü noktanın etrafında her sokağa, her ağaç kenarına, boş arazi ve evlere, marketlere, restoranlara bakan Laufer, kaybolan babalarını ‘ölü veya diri’ bulana Bin Euro ödül vereceğini de duyursa da, henüz hiçbir ses çıkmadı.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Weiss’le ilgili hala güncel bir bilgiye ulaşamadığını söyleyerek, oğlu Lars Laufer’le de bu kez gelişinde henüz görüşmediklerini kaydetti.

En son İncesu/Malatya yolunda görüldü…

Weiss salgın öncesi Alsancak bölgesinde kaybolmuş, Alsancak Belediyesi ile Polis Genel Müdürlüğü’nün tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı.

Weiss’in oğlu Lars Laufer, “Yapılan incelemelerde, babamın en son İncesu/Malatya’ya giden yol üzerinde bir güzellik salonu önünden geçerken kamera kayıtları var. Babam adaya 24 Ocak’ta geldi, Salamis Bay Hotel’de konakladı, sonrasında turla birlikte 27 Ocak’ta Riverside Hotel’e geldiler. Aynı akşam saat 8’de, arkadaşlarıyla otelde yemek yedikten sonra yanlarından ayrıldı, sonrasında ise kendisine bir daha ulaşamadık. 15-20 dakika uzaklıktaki bir mesafede bir kişi babamı gördüğünü söyledi. Sonrasında ise kamera kaydı ortaya çıktı…” diye anlattı.

YENİDÜZEN, kaybolan turist Weiss’in oğlu Laufer’in kendi çapında yaptığı arama çalışmasına katıldı.

Laufer, babasının yaşını da göz önünde bulundurduğunu belirterek, çok uzağa yürüyemeyeceğini, son görüldüğü noktanın iki kilometre civarına odaklandığını ifade etti.

“Burası çok dik sokakların olduğu bir bölge. Babam bu kadar yürüyemez. Rahatsızlandığını veya bir kaza geçirdiğini düşünüyorum. Burada çok fazla inşası tamamlanmamış evler var, hepsine girip bakıyorum, tüm ağaçlık bölgelere, kuyulara… Henüz bir şey çıkmasa da, babamı ölü ya da diri bulmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Almanya’dan eşi ile birlikte gelen Laufer, aynı gün Riverside Hotel’den başlayarak, belirli noktalara giderek arama yaptıklarını söyledi.

O zamandan beri kendisinden haber alınamayan Weiss için polis aramalarını sürdürürken, ailesi de Alman polis memurlarına başvurmuştu.

Laufer, Kıbrıs’ın kuzeyinin tanınmadığı için, Alman polisinin bir çalışma başlatamadığını kaydetti.

Aile darmadağın: “Öldüyse bile bilmek istiyoruz, ülkemize götürmek, bir mezarı olduğunu bilmek, kendimizi avutabilmek istiyoruz”

Laufer, annesinin de gelerek arama yapmak istediğini, ancak çektiği acıya katlanamadığını ve hiç hali olmadığını aktardı. Laufer, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Annem perişan, çok mutsuz, çok korkuyor. Babama ne olduğunu bilmek hepimizin hakkı... Öldüyse bile bilmek istiyoruz, ülkemize götürmek, bir mezarı olduğunu bilmek, kendimizi avutabilmek istiyoruz. Kız kardeşim de çok kötü durumda, devamlı ağlıyor. Ben de ağlıyorum, çok zorlanıyorum ama babamı bulmayı her şeyden çok istiyorum. Yetkililerin bize kulak vermesini, bu işin uzmanı kişilerin bölgede daha detaylı arama yapmasını istiyoruz. Yollar çok inişli çıkışlı, belki bir yere düştü, ama ben nasıl inip bakabilirim ki… Tek isteğimiz babamı bir şekilde bulmak. Buralarda bir yerlerde olduğunu biliyorum…”

Ataser: “Bize ulaşan bir bilgi yok”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, henüz Laufer’le görüşmediğini belirterek, polisin ve askerin bölgede yaptığı arama çalışmalarından bir sonuç çıkmadığını söyledi. Ataser, belediye olarak aileye yardım ettiklerini, ilanlar astıklarını ve duyuru yaptıklarını dile getirerek, hala hiçbir geri dönüş alınamadığını ifade etti.

Ailesinden Weiss’i bulana 1000 Euro ödül...

Laufer, babasını bulanların +90 (537) 284 26 69 veya info@findkarlheinz.com üzerinden kendisiyle iletişime geçmesini istedi. Ailenin Weiss için onu bulana 1000 Euro ödül belirlediğini dile getirerek, aylardır perişan olduklarını söyledi.

Weiss için Avrupa’da da arama emri çıkarılmıştı.



Laufer, restoran, market, berber, kasap ve benzeri her yere kayıp ilanı asıyor.



Weiss’in oğlu Laufer ve eşi, bölgedeki kuyulara, riskli alanlara bakıyor…



Gittiği yerlerdeki insanlara, elindeki Türkçe ve İngilizce ilanla derdini anlatmaya çalışıyor…



İncesu/Malatya tarafındaki boş evleri ve arazileri de tek tek arıyorlar.