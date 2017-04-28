Babası Güney’e geçirdi, geri getirmedi!

Babası Özdal Özrüyalık ve babaannesi Perihan Özrüyalık ile birlikte YASAL bir şekilde Kıbrıs’ın güneyine geçirilen Nur Perihan Özrüyalık geri getirilmedi, anne polise giderek şikayette bulundu.

Polisin bilgisine dün gelen ve 26 Nisan’da yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

3.5 yaşındaki çocuğun hala annesine getirilmediği de öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı, yaşanan olayı doğruladı. Çocuğun henüz Kıbrıs’ın kuzeyine geçiş yapmadığını söyledi.

İngiltere’ye kaçırıldı iddiası var…

Öte yandan polis kayıtlarında ‘seyahat etmesine kısıtlama’ olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmadığı, bu nedenle de 3.5 yaşındaki Özrüyalık’ın babaannesi ve babasıyla birlikte Kıbrıs’ın güneyine geçebildiği de öğrenildi.

Özrüyalık’ın İngiltere’ye kaçırıldığı da iddia ediliyor.