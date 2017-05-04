Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun “trafik güvenliği” konusunda olağanüstü toplantısında konuşma yapan CTP Milletvekili Hüseyin Erçal, babasını trafik kazasında kaybettiğini ve bunun acılarını çok iyi bildiğini söyledi.

Bugünkü yapının ülkedeki herkesin sorunu olduğunu belirten Erçal, KKTC’de kurallara uymayan sürücünün Güney Kıbrıs’ta dikkatli davrandığına işaret etti.

Eğitimin önemli ve gerekli olduğunu ancak ülkeye turist olarak gelenlerin durumunun da sorgulanması gerektiğini belirten Erçal, göreve gelenlerin bugüne kadar trafikte bir şey yapamadığını kaydetti.

Erçal, trafikte cep telefonunda konuşmanın çok yaygın olduğunu ve bunun kazalarda etkili olduğunu belirterek, “Denetim olsa seyir halinde cep telefonuyla konuşma mümkün olur mu” diye sordu. Erçal, caydırıcı cezalar verilmedikçe kazaların önlenemeyeceğini vurguladı.

Erçal, özellikle Lefke-Güzelyurt yolunda çok yaya olduğunu ve aydınlatma olmadığı için her an risk bulunduğunu anlattı.

Ağır tonajlı iş araçları konusuna da değinen Erçal, bu araçların yol açtığı kazalarda sorumlunun sadece şoför değil, ilgili şirketin de olduğunu ve gerekirse şirket izninin iptaline kadar cezalar verilebileceğini söyledi.

Erçal, seyrüsefer ruhsatlarının akaryakıta endekslenmesi konusundaki çalışmaların ne aşamada olduğunu da sordu.