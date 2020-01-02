Vitsada’daki öldürme olayıyla ilgili olarak Hüseyin Bayraktaroğlu açıklama gönderdi:

“Babam TMT Komutanı tarafından sarhoş edildikten sonra vur emri verilmiş, TMT davasına olan inancının ve alkolün etkisi ile kahvede tabancası ile Mustafa beyi vurmuştur…”

31 Aralık 2019 tarihli YENİDÜZEN gazetemizde yer alan Vitsada’daki öldürme olayıyla ilgili olarak Hüseyin Bayraktaroğlu bir açıklama gönderdi. Bayraktaroğlu’nun açıklamasını aynen yayımlıyoruz:

“Mutlu yıllar dileyerek başlamak isterim. Yenidüzen gazetesinin 31 Aralık sayısındaki “Anlatılmamış Öyküler” yazınızı az önce “hasta yatağımda” okudum.

“Yazan yapana sadık olmazsa tarih…. olur”

Sözünü ettiğiniz vurulan kişi Mustafa beyi vuran kişinin “İngiliz ordusunda oksilari polis olarak görev verilmesi ve İngilizlerin bu kişiyi çeşitli olaylarda kullanması”, ayrıca “bu adamın aklının tam olarak yerinde olmadığı” iddiaları asılsızdır.

Bu adam diye sözü edilen kişi benim babam İbrahim Bayraktaroğlu’dur ve Konedra’da TMT Komutanı tarafından sarhoş edildikten sonra vur emri verilmiş ve “TMT davasına olan inancının ve alkolün de etkisi ile” kahvede tabancası ile vurmuştur.

Bu olayın sonrasında yaşadıkları ve suçluluk duygusu ile “zaman zaman” akıl sağlığında sorunlar yaşasa da genel durumunda böyle bir sağlık sorunu yoktu.

(Mesleğim psikolojik danışmanlık alanında yardımcı doçent doktorum.)

Sizden ricam yayımladığınız köşe yazısında düzeltme yapmanızdır.

Barış içerisinde yaşayacağımız yıllar dilerim.

Saygılarımla

Hüseyin Bayraktaroğlu”

OKURUMUZ NELER ANLATMIŞTI?

31 Aralık 2019 tarihinde bu sayfalarda bir okurumuzun anlattıklarına yer vermiştik… Bu haber şöyleydi:

“Vitsada’da fasariya istemeyen şahıs öldürülmüş, bir süre sonra köy göç ettirilmişti…”

Sotiris Savva’nın Facebook’ta yarattığı “ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ-ΛΑΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ” yani “Kıbrıs’tan eski hikayeler” gibi çevirisini yapabileceğimiz sayfada, Sotiris Savva arkadaşımız Vitsada’dan bir fotoğraf yayımlıyor… Tarih: 1964…

Fotoğraf belli ki, Vitsadalı Kıbrıslıtürkler’in köyden ayrıldığı gün çekilmiş… Büyük bir olasılık bu, Kıbrıs Enformasyon Dairesi PIO tarafından çekilmiş o günlerde…

On yıl önce, Vitsadalı Kostas Epifaniu’yla bir röportaj yaparak bu sayfalarda yayımlamıştım… Kostas Epifaniu bana köyde ilişkilerin çok iyi olduğunu, hatırladığı kadarıyla 28 Şubat 1964’te Kıbrıslıtürkler’in köyden ayrıldığını aktarmıştı…

Bu etkileyici fotoğrafı bulunca, bu konuda bir araştırma yapmaya karar verdim ve Kıbrıslıtürkler’in köyden 18 Şubat 1964’te ayrıldıklarını öğrendim.

Bu tarihten önce köyün Kıbrıslırum muhtarı, dıştan gelen provokasyonlara karşı direnerek köylüsü Kıbrıslıtürkleri koruma ve köyün bütünlüğünü muhafaza etme yolunu seçmişti… Kostas Epifaniu’ya göre, 1963’lerde bir ara Kıbrıslıtürk toplumu lideri Dr. Fazıl Küçük köyü ziyaret ederek Kıbrıslıtürkler’e bir konuşma yapmıştı… Ardından Üçlü Karargah’tan Türkler, Yunanlılar ve İngilizler de köye gelerek bir konuşma yapmışlardı…

Bir Kıbrıslıtürk okurumuz bize, köylülerin apar topar köyden ayrılma nedeninin beş-altı saat süren bir çatışma olduğunu, köy içerisinde Kıbrıslıtürkler ve Kıbrıslırumlar arasında meydana gelen bu silahlı çatışma ardından 18 Şubat 1964’te Kıbrıslıtürkler’in köyü boşalttığını anlatıyor.

Bu okurumuzun anlattıkları şöyle:

*** Kıbrıslıtürk liderliğinin o dönem bazı karma köylerdeki Kıbrıslıtürkleri köylerinden ayrılmalarına ikna etmek için bir takım sorunlar çıkardığı döneme bakmanız gerekir…

*** Köyümüz Vitsada’da da bir akrabamız vardı, Bay Mustafa köyün ileri gelenlerinden idi. Hem TMT lideriydi köyde, hem de köyün o dönemki Kıbrıslıtürk muhtarı idi…

*** Tarihi tam hatırlayamayacağım ancak bir dönem kendisine “çanaklar”ın açılması ve silahların çıkarılması, köylülerin de köyden ayrılmaları için ikna edilmeleri için talimat verilmişti. Fakat akrabamız Mustafa Bey buna karşı çıkmış ve köyde ilişkilerin iyi olduğunu ve köyden Kıbrıslıtürkler’in ayrılmasının gereksiz olduğunu belirtmişti… Bu tam olarak hangi tarihte oldu, yaşım küçük olduğu için tam tarih hatırlamam ama bunu araştırabilirsiniz. Zaten ben bu olayları yaşadığımız halde, çocuk olduğum için pek anlam veremiyordum, ancak seneler sonra neler olup bittiğini kavrayabilmiştim.

*** Bundan sonra yaptıkları şey daha da ilginçti: Bir başka akrabamız vardı ki bu akrabamıza İngiliz ordusunda zamanında oksillari polis olarak bir görev verilmişti ve İngilizler bu akrabamızı çeşitli olaylarda kullanmaktaydı. Bu adamın aklının “tam olarak yerinde olmadığı” ileri sürülmekteydi… Ancak köyün TMT liderini öldürmesi için “ikna” edilmişti… Giderek köy kahvesinin ortasında av tüfeğini göğsüne dayayarak Mustafa Bey’i vurarak öldürmüştü, herkesin gözü önünde… O günlerde Mustafa Bey’in öldürülmesi emrinin Konedra’dan verildiği söylenmekte idi – o günlerde bölgedeki TMT komutası Konedra’da idi… Onun ölüm emrini veren şahsın adı da Konedra’dan ….. idi fakat kendisi değil, bir diğer akrabamız onu vurarak öldürmüştü…

*** Bu cinayetin sonucu ne olmuştu? Böylece bu köyden Kıbrıslıtürkler’in ayrılmasına karşı çıkan ve taksim dalgasına karşı direnen bir kişi ortadan kaldırılmıştı… Ancak bölgeden herhangi birisine soracak olursanız tüm bunları inkar edeceklerdir, ancak baş başa oturup konuştuğunuzda, gizlice bu durumu itiraf ederler. Ancak bunun da o kadar büyük bir önemi yoktur. Çünkü sonuçta bu durumdan kimin yararlandığına ve bu cinayet ardından yaşananlara bakacaksınız…

*** Ondan sonra ne olmuştu? Bu köyden bazı gençlere silah ve el bombası dağıtılmıştı. Dört-beş kişi kadardı bunlar… Ben mesela bu silahları ve el bombalarını ineklerin yalakları içinde yığılmış vaziyette gördüğümü hatırlarım… Yani bu köye “atanan” sözkonusu gençler çok fazla da eğitim almış şahıslar değillerdi, aksi halde ineklerin yalaklarında bırakmayacaklardı silahları ve el bombalarını…

*** Nitekim günlerden bir gün bu gençlerden birisi bu el bombalarından birisini alarak köyün Kıbrıslırum muhtarının evine atmıştı. Fakat bombanın pimini çıkarmayı unutmuştu… İşte köyde çatışmalar bu Kıbrıslıtürk gencin, Kıbrıslırum muhtarın evine bomba atmasından sonra başlamış ve 4-5 saat falan sürmüştü. Fakat hatırladığım kadarıyla ölen falan yoktu. Sadece birbirlerine ateş ediyorlardı. Böylece köyde Kıbrıslıtürkler’in köyden ayrılmalarına “ikna” edilmeleri için “atmosfer” yartılmıştı…

*** Vitsada yüksekte olduğu için uzaktan gördüğümüz Musullita yönünden bir kamyon dolusu Kıbrıslırum askerin getirilerek, köyün dışına indirildiği ve tarlaya yayıldıkları idi. Bu da korku yaratmıştı. Aynı şekilde Konedra’dan da silahlı Kıbrıslıtürkler Vitsada’ya gelmiş ancak köye girememişler, mezarlık yanında kalmışlardı çünkü İngiliz tankları köye sevkedilmişti. 3-4 tane İngiliz tankı Vitsada’ya getirilmişti. Ertesi günü de bu İngiliz tankları eşliğinde Kıbrıslıtürkler, köyden boşaltılmıştı… Bence bu işi organize eden İngilizlerdi çünkü adanın bölünmesine ve Kıbrıslıtürkler’in enklavlarda toplanmasına yardım etmekteydiler.

*** Şimdi geriye dönüp baktığımda, her zaman taksime karşı, bölünmeye karşı direnen insanlar olduğunu görebiliyorum. Çeşitli karma köylerde barışı korumaya çalışan hem Kıbrıslıtürkler, hem Kıbrıslırumlar vardı. Bunlar akıntıya karşı yüzmeye çalışanlardı. Ancak örgütlü olmadıkları için direndikleri halde kaybettiler. Kimileri öldürüldü, kimileri kovuldu, kimileri dövüldü, kimileri memleketi terk edip başka ülkelere göç etmek zorunda bırakıldı… Kaybettiler çünkü yeterince örgütlü değillerdi…

*** Şimdi ise geleceğe baktığımda, pek az umudum vardır çünkü toplumlarımız, bazı Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırumlar’ın olası provokasyonları meydana gelecek olursa, böyle bir dalga yaşanacak olursa, hala örgütlü değillerdir. Buna karşı birlikte direnecek örgütlülüğe sahip değillerdir. Bu da acı gerçektir. Ve ne yazık ki toplumlarımız çeşitli dalgalara kapılıp gitmekte ve direnme riskini göze alamamaktadırlar… Gelecekte kan dökülmemesi için direnmeleri gerekirken, bunu başaramamaktadırlar… Çünkü örgütlü değillerdir… Bu yüzden pek umudum yoktur gelecekten…”

(YENİDÜZEN – Kıbrıs: Anlatılmamış Öyküler… Sevgül Uludağ – 31.12.2019)

BASINDAN GÜNCEL…

“Bir yılbaşı çiçeği: Kokina…”

Levon Bağış

Semte yılbaşının gelmekte olduğunu esas olarak sokak çiçekçilerinden anlarsınız. Sokak çiçekçilerinde kokinaları gördüğünüzde, yılbaşı yaklaşmış demektir. Kokina, adını renginden alıyor; Rumcada ‘kırmızı’ demek. Kokinanın tam bir yılı temsil ettiği rivayet edilir.

‘’Kapıda Ruhi Beyi gördüm

Gözleri kıpkırmızıydı

Çiğnenmemiş karın üstünde

İki tek kokina gibi duruyordu gözleri

Beni birine gösteriyordu eliyle

Yanında kimseler yoktu

Birine yakınıyordu benden

Yanında kimseler yoktu’’

Edip Cansever

Ne kadar seviyoruz, günler belirleyip sonra o günlere müthiş anlamlar yüklemeyi... Aslında birbirinden farkı olmayan günleri özlemle beklemek, o günler için heyecanlanmak epey mantıksız. Ama bir şeyin mantıksız olması, havasına kapılmaya engel değil.

Benim için yılın en güzel zamanı, bu heyecana kapılmaya gönüllü olmam nedeniyle, yılbaşı zamanı. Özellikle yılbaşı zamanını İstanbul’un belki de son gâvur mahallesi Kurtuluş’ta geçiriyorsanız, zaten o ruha kapılmamak elde değil.

Baruthane’den aşağı yürürken Üstün Palmie’nin vitrini çok dilli yazıları ve renkli canlı çikolatalarıyla, yılbaşı zamanı önünden geçen herkesi mest eder. Aynı zamanda Kayserili Aya Vasili’nin anma günü olan yeni yılın ilk günü için yapılan Vasili keklerini de (paskalya çöreğinin örülmeden yapılanı) görebilirisiniz vitrinlerde.

Ama semte yılbaşının gelmekte olduğunu esas olarak sokak çiçekçilerinden anlarsınız. Sokak çiçekçilerinde kokinaları gördüğünüzde, yılbaşı yaklaşmış demektir. Kokina, adını renginden alıyor; Rumcada ‘kırmızı’ demek. Kokinanın tam bir yılı temsil ettiği rivayet edilir. Kırmızı meyveler bakılmaya doyulmayan bir keyif sunar; yeşil dallar ise öyle sivridir ki, vazoya yerleştirmek bile eziyettir. Acıyla ve keyifle geçecek bir seneyi simgelermiş ve eğer kurumadan, meyveler düşmeden korunursa, o çiçeğin sahibinin bir sonraki sene ev sahibi olacağına inanılırmış.

Çoğu insanın bilmediği ise, bu çiçeğin aslında tek bir çiçek olmayıp, iki farklı çiçeğin birleştirilmesinden oluştuğu. Sonbaharda açan kokina meyveleri toplanıp, sivri dikenleri nedeniyle kuşkonmaz adı verilen yeşil bitkiye öbek öbek bağlanıyor. Tutmaya, taşımaya dikkat ettiğiniz şey epey can atıcı olduğu için çöpe atması bile dert olan kokinaları üretenler ise, kimsenin yapmaya tenezzül etmediği işleri yaparak ancak hayatta kalabilen Romanlar.

Gerçekten çok eziyetli bir iş yapıp evlerimizi şenlendiren, hem şehri güzelleştiriyor, hem de şehrin ruhunu besleyen kokina satıcılarıyla pazarlık yapmayın derim. Verdikleri emeğin karşılığını hesaplamaya imkân yok.

Bol renkli, az dikenli, huzurlu bir yeni yıl diliyorum.

(AGOS – Levon BAĞIŞ – 27.12.2019)

“Emek ve diken: Kokina”

Anne, oğul ve gelin… Düvenci ailesi, İstanbul Pendik’teki ‘Teneke Mahalle’de yaşayan Romanlardan sadece birkaçı. Geçimlerini hurda toplayarak ve çiçek satarak sağlıyorlar. Aile, son üç aydır harıl harıl yılbaşı çiçeği olarak bilinen ‘Kokina’ hazırlamaya çalışıyor.

Sadece yılbaşı arefesinde satılıyor. Kokina, yeşil yapraklı dallarını kırmızı meyvelerle taçlandıran bir çiçek. Uğur getirdiğine, bir yıl boyunca solmadan, yapraklarını dökmeden tazeliğini korursa ‘ev sahibi’ olunacağına inanılıyor.

Aslında ‘tek’ bir çiçek değil. Meyvesi farklı, dalları farklı bitkilerden oluşuyor. Kokina, insan eliyle oluşturulan bir kombinasyon. İstanbul’da Kokina yapanların büyük bölümü de Romanlar. Tanzimi zor ve zahmetli. Yılbaşı akşamlarının ışıltılı çiçeği aslında dikenli bir gül bahçesi.

Sabah yola çıkılıyor

Düvenci ailesi, sabah ayazında çalıştırmakta güçlük çektiği pikaba çoluk çocuk doluşuyor. Ellerinde koca koca kovalar… Yılın bu dönemlerinde hep aynı işi yapıyorlar. Kokina için, ormanlık araziye çıkıyorlar.

Beş kilometrelik yolculuğun ardından Ömerli Barajı yakınlarında duruyorlar. Meyveler, dikenli bir alanda. Öyle ki, dikenler sanki meyveleri korumak istercesine önlerine set. Sağları solları yırtıla yırtıla kırmızı meyvelerin bulunduğu yere ulaşıyorlar. Kimi cambazlara taş çıkarırcasına ağacın tepesinde; kimi de dibinde iki büklüm meyveleri tek tek kovalara doldurmaya çalışıyor.

Anne Aysel Düvenci 64 yaşında. Çocukluğundan bu yana Kokina yapıyor. Ama artık eskisi gibi hızlı değil. Elleri nasır ve yara bere içinde. Parmaklarını oynatmakta zorlanıyor. Dikenlerden dolayı elleri şiş halde.

“Çocuklar dağlara gittiklerinde beni de yanlarında götürürse gidiyorum. Ama yüksekten toplayamıyorum. Alçaktakileri toplayabiliyorum. Çok zor bir iş. Her yer diken. Ellerimin haline bak. Geçenlerde bir karaçalı girdi. Çocuklar zar zor çıkardı. Ama parmaklarım uyuşuk. Bak, bükemiyorum. Ben bu işi uzun yıllardır yapıyorum, be kızım. İnsanlar bilsinler, ne zorluklarla topladığımızı.”

Hemen yukarısında oğlu Erhan var. O da 7 yaşından beri Kokina yapıyor. Yüksekteki meyveleri toplamak, onun görevi. Çevik, acısı sonradan çıksa da dikenlere nispeten dayanıklı. O daldan bu dala atlayıveriyor. Uzanabildiği ölçüde meyveleri, kovasına doldurmaya çalışıyor. İşin ucunda çocuklarına alabileceği ekmek ve kıyafet var:

“Senede bir sefer oluyor. Ekim ayında başlıyoruz, bunları toplamaya. Siz Kokina dersiniz, biz Gıcır. Genellikle ormanlara gidiyoruz, bu bölgelerde bulunuyor. Yükseklerde. Mecbur yukarılara çıkıyoruz. Dikenleri var. Üstüne çıkması daha zor. İmkânsız, yine de gayret ediyoruz. Bayağı zor. Ellerimiz kanıyor, yara oluyor. Eziyeti çok, emeği çok, çilesi çok. Ne yapalım artık sabrediyoruz. Mecbur. Burada kazandığımız üç beş lirayla çoluk çocuğa ekmek, yemek, giyecek alıyoruz. Biz böyle geçiniyoruz.”

Diken sadece kırmızı meyveleri toplarken değil; dalları toplarken de karşılarına çıkıyor. Dallar, yapısı gereği dikenli. Bu nedenle de adına kuşkonmaz deniyor.

Günde 100 tane

Demetlerin hazırlanması Teneke Mahalle’de gerçekleşiyor. Bu sefer çalışan daha fazla. Meyveler bir tarafta… Dallar ayrı… Barakalarının önlerine serilen kalın naylonlara dökülüyor eldeki malzeme. Sıra kırmızı meyveyle yeşil dalları birbirine bağlamak var.

Sırıtmaması için kırmızı yün ip kullanılıyor. Meyveler, tek tek düğüm atılarak dallara tutturuluyor. Sonrasında makas yardımıyla, tamamen göz ve izana dayalı dallar yapraklar kesiliyor. Mükemmel uyum, işte böyle ortaya çıkıveriyor.

Meyveler, dallara bağlanırken de dikenlere karşı mücadeleye devam. Her düğüm ayrı bir batış demek. Gülfidan Düvenci, her zahmetine katlanmaya razı yeter ki değeri bilinsin.

“Güzel görünüyor ama nelere katlandığımızı gördünüz. Çalılara çıkıyoruz, üstümüz başımız yırtılıyor. Çok uğraştırıyor. Çoluk çocuğum karnı doysun benim için yeter. Kaç aydır uğraşıyoruz. Toplaması ayrı zor, bağlaması ayrı zor. Emekli bir iş. Bu süre içinde 1000-2000 tane yapıyorum. Günde 100 tane bağlıyorum. Ellerim ağrıyor, bir de belim. İşkenceli iş.”

“Bir bize uğur getirmiyor”

Alanların yüklediği anlam ayrı… Hazırlayan ya da cefasını çekenlerinki ayrı… Kokinaların uğur getirdiğine inanılsa da Düvenci ailesi aynı görüşte değil. Yıllardır, barakalarda ayakta kalma mücadelesi veriyorlar. Paşaköy'deki Teneke Mahalle'de onlarla aynı kaderi paylaşan 22 Roman aile daha var. Elektrik ve suları yok. Kışın dağlardan gelen yağmur suları yüzünden çamur deryası içinde yaşamaya mahkûmlar.

Yaklaşık 50 yıldır Kokina yapan anne Aysel Düvenci, ‘Yapıyorum ama yüzüm hiç gülmedi’ diyor. Onlar için Kokina, ekmek parasından başka bir şey ifade etmiyor.

“Millet ‘uğur getiriyor’ hesabına alıyor. Bunca yıldır bana uğur falan getirmedi. Getirseydi insan olurdum. Bak nerede yaşıyorum? Denize düşen yılana sarılır. Bizimki de o hesap. Elimizden dalımızdan tutan yok.”

12’yi bir geçe

Düvenci ailesi, Kokinaları ya tezgâhta kendileri satıyor ya da mezata veriyor. Mezatta tanesi 4 TL’dan gidiyor. Tezgâh satış fiyatı semtine göre değişiyor.

31 Aralık gecesi 12’yi bir geçene, yani yeni yılın ilk dakikasına kadar satış oluyor. Ne kadar satabilirlerse yanlarına kâr. Satamazlarsa emekleri de hayalleri de çöpe gidiyor. Kül Kedisi’nin hikâyesi misali…

(Al Jazeera – Başak Çubukçu - 2015)