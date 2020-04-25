“Babam gözünü kaybetmekten kurtuldu”

Fehime ALASYA

İş insanı, Pilot Mete Özmerter’in özel uçağıyla Türkiye’ye götürdüğü 46 yaşındaki İbrahim İğrek’in sağlık durumu iyi, İğrek, gözünü kaybetmekten kurtuldu.

10 yıldır şeker hastası olan ve bu yüzden bir gözü görmeyen 46 yaşındaki İbrahim İğrek, zamanında Türkiye’ye gidip ameliyat olduğu için diğer gözünü de kaybetmekten kurtuldu.

Aile, başta Türkiye’ye sevkin yapılmasını sağlayan İş adamı Mete Özmerter olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti…

Acil ameliyat için yurt dışına gitmesi gereken İğrek’e, Mete Özmerter sahip çıkmış ve özel uçağı ile ameliyat olması için İstanbul’a götürmüştü.

YENİDÜZEN’e konuşan İbrahim İğret’in oğlu Esat İğrek, bu süreçte ailenin yaşadığı olayları anlatarak, babasının sağlığına ilişkin son durumunu paylaştı.

Üç gündür İstanbul’da Dünya Göz Altınzade Hastanesi’nde olan İbrahim ve eşi Aynur İğrek, adaya dönemediği için hastane tarafından hiçbir karşılık beklenmeden misafir ediliyor.

Babasının geçirdiği başarılı operasyon sonrasında gözünü kaybetmekten kurtulduğunu anlatan İğrek, “Bunda başta Mete Bey olmak üzere birçok kişinin payı var, herkese sonsuz teşekkürler” dedi.

İbrahim İğrek’in eşi Aynur İğrek ise Mete Özmerter’İn bu vefalı yaklaşımı sonrasında, Özmerter’in bunu hiçbir karşılık beklemeden, eşinin gözünü kaybetmesini engellemesi için yaptığını dile getirerek teşekkür etti.

Anne ve babasının nasıl dönecekleri konusunda henüz net bir durum olmadığını anlatan Esat İğrek, “Mete Bey anne ve babamı geri getirseydi, kendisi de karantinaya alınacaktı, bunu yapamazdık. Mete Bey gidip gelirken uçaktan hiç inmiyor, bu yüzden karantina sürecine alınmıyor. Anne ve babam hala orada. Hastane bu konuda onlara sahip çıktı, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor, onları misafir ediyor. Çok şükür sağlıkları yerinde, hiçbir sorun yok.” dedi.

Babasının İstanbul’a gider gitmez hemen ameliyata alındığını anlatan Esat İğrek, 2 saati süren ameliyat sonrası eski sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

İğrek’in gözündeki görme kaybı ortadan kalktı. Bir gözü göremeyen İğrek, bu sayede diğer gözünü de kaybetmekten kurtuldu.

“Ani olarak kahvaltı sırasında bulanık görmeye başladı”

İbrahim İğrek’in oğlu Esat İğrek, ailesinin karşılaştığı sıkıntıları ve bu süreçte yaşananları anlattı.

Esat İğrek; “Babam İbrahim İğrek, 46 yaşında ve şeker hastası, bundan üç ay önce şekerini dengelemezse sorun yaşayabileceği, diğer gözünde de sorun çıkabileceği denilmişti. Ani olarak kahvaltı sırasında bulanık görmeye başladı, ardından gözü kırmızı oldu ve görme kaybı başladı.

Önce acil olarak Kolan Hastanesi’ne gittik, oradan bizi durumumuz kötü diye Nalbantoğlu Hastanesi’ne gönderdiler. Oradan da bize ‘Normal şartlarda olsa sizi hemen Türkiye’ye sevk ederdik ama şimdi durumlar böyle olduğu için YD Hastanesi’ne gönderiyoruz’ denildi. Orada da çözüm bulunamadı, yine Nalbantğlu’na yönlendirildik. Burada da bize acil 24 saatte müdahale edilmesi gerektiğini söyleyen 3 ayrı acil raporu yazıldı.

Ama Türkiye’ye gitmemiz mümkün değildi. Babam 16 yıldır İlaç Eczacılık Dairesi’nde çalışıyor. Oranın Müdürü Ayşe Gökyiğit, hemen Mete Özmerter ile iletişime geçti. Mete Bey siz istediğiniz zaman ve saatte sizi götürürüm dedi…”

Yasal prosedür zorladı ama…

Yasal prosedürün nasıl aşıldığıyla ilgili de bilgi aktaran İğrek, bunun çok kolay olmadığını ama yine de iyi niyet ve anlayışla herkesin yardımcı olduğunu ifade etti.

İğrek, “Telefonumda yaklaşık 700 dakikalık görüşme yaptım. Çok zor bir durum oldu, hiç bilediğim ve tanımadığım insanlarla konuştum. Ankara Hava Operasyon Dairesi’nden, Ankara Sağlık Bakanlığı’ndan, İstanbul KKTC Konsolosluğundan arandım…” dedi.

Önce doktordan çok acil olduğunu anlatan üç tane rapor aldıklarını anlatan İğrek, anne ve babasının ülkeden ayrılmadan hemen önce Covid-19 testi yaptırdıklarını ve negatif sonuç aldıklarını anlattı.

Babasının başarılı bir operasyon geçirdiğini dile getiren İğrek, “Doktorlar kısa süre sonra görmeye başlayacaksın demesine karşın hemen görmeye başladı, babam gözünü kaybetmekten kurtuldu” dedi.

“Uçaktan iner inmez yere temas etmeden ambulansın arkasına ayak basmaları gerekti”

Anne ve babasının hala Türkiye’de olduğunu ve adaya dönemediğini anlatan İğrek, bu durumu şöyle açıkladı: “Mete Beyin uçağı yalnızca Atatürk Havaalanı’na indiği için, burası da sadece kargo olarak kullanıldığı ve muhaceret işlemi yapılamadığı için bu prosedürü çözmek zorunda kaldık. Bize uçak merdiveninden iner inmez yere temas etmeden ambulansın arkasına ayak basmanız gerek dediler. Böyle de yaptık, yere temasımız hiçbir şekilde olmayacaktı.” dedi.

İğrek, 10 yıldır tedavi sürecinde İstanbul’a dakikalar içinde gidip dönen babasının bu kez İstanbul’a gitmesinin 3 gün aldığını dile getirdi.

Aynur İğrek: “Hiçbir karşılık beklemeden, eşim gözünü kaybetmesin diye…”

İbrahim İğrek’in yanında refakatçisi olan eşi Aynur İğrek de, “Coronavirüs bize tüm yolları kapatmışken Mete Özmerter bize İstanbul yolunu açtı. İyi yürekli bu insanın hakkı ödenmez” dedi.

Özmerter’in hiçbir karşılık beklemeden, eşi gözünü kaybetmesin diye bu iyiliği yaptığını dile getiren Aynur İğrek, teşekkürlerini sundu.