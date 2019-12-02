Baba yüreği dayanamadı…

Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketinde oğlu Tolga Bekçi’nin ölümünün ardından yüreği evlat acısına dayanamayan baba Mehmet Bekçi, yaklaşık yedi ay önce yakalandığı hastalığa yenik düştü.

Girne Ciklos mevkiinde geçtiğimiz yıl 5 Aralık tarihinde arabaları ile sele kapılan ve hayatını kaybeden dört gençten biri olan Tolga Bekçi’nin babası Mehmet Bekçi, oğlunun ölüm yıldönümünün arifesinde dün hayatını kaybetti.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören Mehmet Bekçi, daha fazla direnemedi.

Bekçi’nin bugün ikindi namazının ardından Dikmen’de oğlunun yanına defnedileceği öğrenildi.

Sorumluların bulunması ve cezalandırılması için büyük çabalar sarf etmişti…

Oğlunun ölümünden sonra bir dizi sağlık sorunu yaşayan babanın, ölümünü duyuran sevenleri, “Bu sistemin çarpıklıkları, gözümüzün önünde bir aileyi perişan etti. Lanet olsun! Yol yapılır, yanlış yapılır. Yolu yapan yetkisiz onaysız yapar. Sağlık sistemi çöktü. Onkolojide oda yok, mecburi hastalar ikili üçlü aynı odada yatırılır. Bir kaç doktor onlarca hastaya yetişmeye çalışır. Ne istifa eden var ne de umurunda olan!” diyerek isyan etti.

Bekçi ailesinin yaşanan sel felaketinden sonra bir türlü toparlanamadığını belirten yakınları, ailenin perişan olduğunu dile getirdi.

Yaşanan sel felaketinin ardından basında çıkan haberlerde de sıkça yer alan Mehmet Bekçi, oğlunun ve onunla birlikte hayatını kaybeden gençlerin ölümünden sorumlu olanların bulunması ve cezalandırılması için büyük çabalar sarf etmişti.





Neler yaşanmıştı?

Geçtiğimiz yıl ülkeyi etkisi altına alan kötü hava şartları 4 cana mal olmuştu.

Girne-Lefkoşa anayolunda yaşanan yoğun yağış sonrası, Ciklos bölgesi mevkiinde anayol üzerinde yükselen yağmur sularına kapılan bir araç yolun dışına çıkarak uçuruma yuvarlanmıştı.

Ciklos bölgesinde 5 Aralık tarihinde sel sularına kapılarak uçuruma yuvarlanan araçta bulunan 21 yaşındaki Tolga Bekçi, 23 yaşındaki Ahmet Kılıç, 18 yaşındaki Gaye Soyutok ve 18 yaşındaki Günay Kandaz hayatını kaybetmişti.

PGM Özel Hareket Müdürlüğü ekipleri, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi, Adli Şube ekipleri, Girne İtfaiye Şubesi ekipleri, Girne Belediyesi ekipleri ve Güvenlik Kuvvetleri’ne bağlı Özel Görev Kuvveti ekipleri ile Havacılık Birlik Komutanlığı ekipleri, günlerce karadan ve havadan arama kurtarma faaliyetlerini sürdürmüş, hayatını kaybeden bazı gençlerin cesetlerine ve araca yoğun uğraşlar sonucu ulaşılmıştı.



