Baba-oğul, yeğen kavgası mahkemeye taşındı

Değirmenlik’te meydana gelen kavgada, sarhoşluk rahatsızlık ve cinsel taciz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan 3 zanlı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, mahkemede Y. K. ile oğlu K. K’nin, aralarında daha önceden husumet bulunan yeğenleri A. K. Kavgaya girdiğini söyledi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Bayır olayla ilgili bulguları aktardı. Bayır, Değirmenlik’te dün meydana gelen olayda zanlı Y. K.’nin alkollü içki tesiri altında olduğu bir esnada, oğlu K. K. ile bir taraf olup umumi bir yer olan Başpınar Mahallesi’nde asfalt yol içerisinde, yeğenleriyle kavgaya girdiğini kaydetti.

Bayır, Y. K. ile oğlu K. K’nin, aralarında daha önceden husumet bulunan ve diğer taraf olan yeğenleri A. K. ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayaklan ile vurmak suretiyle bir kavgada yer aldıklarını söyledi.

Polis, zanlılar Y.K ve K.K.’nin ellerinde bulunan ve tecavüzkâr alet olan demirden mamul sopa ve tahtadan mamul beyzbol sopası ile zanlı A. K.'nin kollarına ve sırtına vurmak suretiyle ciddi darp ettiklerini belirtti. Polis zanlı Y. K.’nin ayrıca cinsel organını çıkarıp zanlı A. K.’ye göstermek suretiyle cinsel tacizlik suçunu da işlediğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz çok yeni olduğunu zanlılar tarafından yapılan beyanların araştırılacağını alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu belirterek zanlıların ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.