Baba-oğul yaralandı

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yolunda az önce meydana gelen kazada bir salon araç refüjdeki direğe çarparak takla attı, kazada baba ve oğlunun yaralandığı öğrenildi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sonuç Büyük, “Yaralanan iki kişi var, baba ve oğul yaralandı. Genel durumları iyi, tetkikleri yapılıyor. Daha detaylı bilgiyi polis paylaşacaktır.” dedi.

Yaralıların isimleriyle ilgili ise henüz polisten resmi bir bilgi gelmedi.

Edinilen ilk bilgilerde, ismi tespit edilemeyen sürücünün yönetimindeki JV 964 plakalı araba ile düz yolda ilerlerken direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüjdeki direğe çarparak takla attığı ve olayda sürücü ve yolcu olarak bulunan 1 kişinin yaralandığı öğrenilmişti.

Detaylar geliyor…

FOTO: Asena Uysal