B rh+ kan aranıyor
Enver Kuyucuoglu için çok acil Brh+ kana ihtiyac duyulduğu bildirildi.Kan yardımında bulunabilecek kişiler Lefkoşa Devlet Hastanesi Kan Bankası'na basvurarak yardımda bulunabilir. Irtibat: 0548 83637000 Irtibat: 0548 8363700
A+A-
Enver Kuyucuoglu için çok acil Brh+ kana ihtiyac duyulduğu bildirildi.
Kan yardımında bulunabilecek kişiler Lefkoşa Devlet Hastanesi Kan Bankası'na basvurarak yardımda bulunabilir. Irtibat: 0548 8363700
Bu haber toplam 189 defa okunmuştur
Etiketler : kan aranıyor
Önceki ve Sonraki Haberler