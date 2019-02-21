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B rh+ kan aranıyor

B rh+ kan aranıyor

Enver Kuyucuoglu için çok acil Brh+ kana ihtiyac duyulduğu bildirildi.Kan yardımında bulunabilecek kişiler Lefkoşa Devlet Hastanesi Kan Bankası'na basvurarak yardımda bulunabilir.  Irtibat: 0548 83637000 Irtibat: 0548 8363700

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Enver Kuyucuoglu için çok acil Brh+ kana ihtiyac duyulduğu bildirildi.

Kan yardımında bulunabilecek kişiler Lefkoşa Devlet Hastanesi Kan Bankası'na basvurarak yardımda bulunabilir.  Irtibat: 0548 8363700

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