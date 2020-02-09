Acil Servise başvuran hasta sayısı 2017 yılında sadece 91 bin 972 iken, bu sayı 2018 yılında 100 bine ulaştı. 2019 yılının tamamında ise Acil Servis’e başvuranların sayısı katlanarak arttı, 152 bin 500 olarak kaydedildi

Her yıl acile başvuranların sayısının çoğaldığına dikkat çeken Başhekim Yardımcısı Dr. Sonuç Büyük, Acil Servis’e başvuran üçüncü ülke vatandaşlarının da azımsanamayacak derecede olduğuna işaret etti.

Devrim DEMİR

Günde ortalama 400 ile 600 kişini başvurduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servis, artık bu yükü çekemeyecek durumda… Geride bıraktığımız 2019’da Acil Servis’e 152 bin 500 başvuru yapılırken, 2020 Ocak ayında ise 14 bin 121 hastaya Acil’de müdahale edildi.

Her yıl acile başvuru sayısının katlanarak arttığına dikkati çeken Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Sonuç Büyük, Acil Servis’e başvuran üçüncü ülke vatandaşlarının azımsanamayacak derecede olduğuna işaret etti.

Adanın ‘Acil Servis’ yükünü büyük ölçüde sırtlayan, Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi, fiziki olarak da artık yükü çekemeyecek duruma geldi.

Her yıl katlanarak artıyor…

Sedye kapasitesi başvuran hasta sayısını kaldırmayan servise, son üç yılda 344 bin 472 başvuru yapıldığı kayıtlara geçti.

2017 yılında sadece Acil Servis’e başvuran hasta sayısı 91 bin 972 iken bu sayı 2018 yılında 100 bine ulaştı.

2019 yılının tamamında ise Acil Servis’e başvuranların sayısı katlanarak arttı ve sayı 152 bin 500’e çıktı.

Ayda 13 bin, günde 600 hasta…

Her gün farklı şikâyetlerle yüzlerce hastanın başvurduğu Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Acil Servisi’nin iş yoğunluğu yıllar geçtikçe katlanarak artıyor.

Fiziki açıdan da alanı dar olan, yatak kapasitesi yeterli olmayan Acil Servis’e ayda 12 ile 13 bin arasında kişinin, günde ise 400 ile 600 arasında hastanın başvurduğu belirtiliyor. Bunların Yüzde 20’si acil olmayan hastalar.

Sabah 08.00 ile 16.00 saatleri arasında 200 hasta Acil’e giderken, saat 16.00’dan sonra sayı katlanarak 400 ile 600’e kadar çıkıyor.

Tedavisi polikliniklerde yapılabilecek hastaların, poliklinikle ilgili sıkıntılar nedeniyle acili tercih etmesi de iş yoğunluğunu artırıyor.

Başhekim Yardımcısı Doktor Sonuç Büyük:

Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Sonuç Büyük, YENİDÜZEN’e Acil Servis ile ilgili bilgi verdi.

Büyük, Acil Servis’te yaşanan en büyük sıkıntılardan biri olan doktor sayısının arttırılarak 33’e çıkarıldığını ve 20 asistanın da servise destek verdiğini kaydetti.

Son zamanlarda giderilen sıkıntılardan birinin de bölümdeki sedye sıkıntısı olduğuna işaret eden ve 20 sedye alındığını ifade eden Doktor Sonuç Büyük, elektro şok cihazı ve bağışlarla birçok eksiğin daha giderildiğini kaydetti.

Yoğun bakım en büyük sıkıntı…

Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Sonuç Büyük, Acil Servis’in ciddi sıkıntı yaşadığı bir konunun da yoğun bakımdaki doluluk olduğunu ifade etti.

Büyük, 16 yoğun bakım yatağı bulunduğuna ve ihtiyaç halinde bu yatak sayısının arttırıldığına değindi, doluluk nedeniyle her dönem sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Büyük, özellikle trafik kazaları, kalp krizi vakalarında sorunlar yaşanmaması için özel hastanelerle protokol yapıldığını ve hastaların acilen sevkinin sağlandığını söyledi.

“Azımsanmayacak şekilde yabancı hasta başvurusu”

Her yıl acile başvuran sayının katlanarak arttığına dikkati çeken Doktor Büyük, Acil Servis’e üçüncü ülke vatandaşlarının başvurusunun da azımsanamayacak derecede olduğuna değindi.

Acil vakalarda üçüncü ülke vatandaşlarının özel bir hastaneye sevk durumlarının olmadığına da işaret eden Büyük, bu tür vakalara ilişkin Acil Servis’te önlem alındığını ve yatak boşluğu her zaman yabancı vatandaşlar için ayrı tutulduğunu ifade etti.

Grip polikliniği oluşturuldu…

Acil Servis’e her geçen gün, gözle görülür şekilde hasta başvurusu yapıldığını ifade eden Büyük, kış aylarında ciddi bir yoğunluk yaşandığına, bunun mevsimsel grip hastalıkları ile de bağlantılı olduğuna işaret etti.

Büyük, 2019 yılı Eylül ayında Acil Servis’e 12 bin 83 kişinin başvurduğunu Ekim ayında ise 13 bin 500 kişinin başvurduğunu söyledi.

2020 yılının ilk bir ayında Acil servis’e 14 bin 121 kişinin başvuruda bulunduğunu kaydeden Büyük, Acil servis’te her kış dönemi olduğu gibi ‘Grip Polikliniği’ oluşturulduğunu ifade etti.