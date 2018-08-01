AZİM, HIRS VE BAŞARI

Sevay Alkan

Mustafa ERDURA kimdir?

3 Ağustos 1990 Lefkoşa doğumlu Erdura, hayallerinin ve ideallerinin peşinden koşan, hedeflerine ulaşmak için çok çalışan, fitness sporuna değer vermiş ve bu alanda çeşitli başarılar almış bir sporcudur.

Bu sporda dalında başarıların nedir?

2015 KKTC Atletik Fizik Birincisi

2018 KKTC Atletik Fizik Birincisi

2018 WABBA Muscle Atletik Beşincisi

Fitness sporuna başlama sebebin neydi?

Spora başlamadan önce vücudum çok zayıftı, her zaman kendime güzel vücudu olan insanları örnek görüyordum. O yüzden bu spora başlamamda en büyük sebep o oldu.

İlk spor deneyimin nedir?

İlkokulda basketbol

Ne kadar zamandır Fitness sporu ile uğraşıyorsun?

2007 yılında amatör olarak başladığım bu spora yaklaşık 11 yıldır devam ediyorum.

Günün büyük bir bölümünü nasıl geçirirsin?

2017 yılında açmış olduğum GYM ZONE isimli spor salonunda fitness eğitmenliği yaparak geçiriyorum.

Fitness dışında ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsun?

Günümün büyük bir bölümünü spor salonunda geçirdiğim için spor dışında diğer faaliyetlere vaktim kalmıyor.

Genç arkadaşlara neler tavsiye etmek istersin?

Fitness dalına veya başka spor dallarına yönelerek kötü alışkanlıklardan, düzensiz yaşamdan ve düzensiz uyku alışkanlıklarından vazgeçmelerini tavsiye ediyorum.

En sevdiğin yiyecek ne?

HAMBURGER :)

Bu spora başlamak isteyenlere neler tavsiye etmek istersin ?