Azat Tip Baf’ta kaldı

Baf Ülkü Yurdu yönetimi ile bir kez daha görüşen Azat Tip, yeni sezon için anlaştı. Geçtiğimiz sezon Baf Ülkü Yurdu’na transfer olan Azat Tip, geride kalan 2017-2018 sezonunda toplamda 32 maçta forma giydi ve sezon boyunca 3 gol kaydetti.

Kemal Yürekli ile yola devam kararı

Baf Ülkü Yurdu’nda geçtiğimiz sezon boyunca takımı çalıştıran teknik direktör Kemal Yürekli’nin bu sezonda da takımın başında olacağı öğrenildi. Yürekli’nin yardımcılıklarını bu sezonda da Niyazi Özekmekçi ve Zihni Yurtdaş üstlenecek.